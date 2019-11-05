У Рівному спалахнула велика пожежа у ресторані: фото з місця подій

У Рівному у ніч на 5 листопада близько 02:35 сталася масштабна пожежа у ресторані "LION". Її вдалося ліквідувати лише через дві години.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, будівля розташована у центральному парку відпочинку Т.Г. Шевченкаа по вулиці Соборній, 11 А. Постраждалих і жертв у результаті загоряння немає. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Пожежа в ресторані "LION" у Рівному Прес-служба ДСНС

На місце виклику було оперативно направлено чотири пожежно-рятувальних відділення рятувальників і оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС.

Площа пожежі орієнтовно становила 100 м.кв. Причину виникнення пожежі не називають.

Прес-служба ДСНС

Прес-служба ДСНС

Прес-служба ДСНС

Прес-служба ДСНС

Прес-служба ДСНС

Прес-служба ДСНС

Прес-служба ДСНС

Прес-служба ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL,у Печерському районі Києва вранці 1 листопада виникла масштабна пожежа. Стовп чорного диму було видно з кількох районів.

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