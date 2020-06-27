У Рівному п'яна поліцейська збила двох пішоходів: ЗМІ назвали ім'я й показали фото

Авто поліцейської, яка наїхала на пішоходів в м.Рівне. vse.rv.ua

У Рівному співробітниця поліції збила двох пішоходів на вулиці 16-го Липня.

Попередньо, 31-річна старша слідча перебувала в нетверезому стані, сказано на сайті регіонального управління Нацполіції. Уточнюється, що аварія сталася близько 23:00 26 червня.

Жінка виїжджала заднім ходом на автомобілі Nissan і допустила наїзд на місцевих мешканок. У 33-річної постраждалої діагностували забої колін, у 28-річної – забій спини.

Після надання медичної допомоги постраждалі поїхали додому, потреби госпіталізувати їх не було.

На співробітницю поліції склали адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП. Також правоохоронці відкрили провадження за статтею про управління транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння (ч.1 ст.286 КК).

За фактом аварії проводиться службове розслідування, за результатами якого в поліції пообіцяли звільнити винуватицю ДТП і її безпосереднього керівника. Крім того, до дисциплінарної відповідальності притягнуто керівника відділу, де працювала поліцейська.

Зі свого боку місцевий портал "Все" повідомив, за кермом авто нібито перебувала майор поліції Алла Вертелецька. Стверджується, що вона намагалася втекти з місця інциденту, але її затримали перехожі.

Алла Вертелецька vse.rv.ua

Журналісти повідомили, що два роки тому, 2 червня, на вулиці Чорновола Вертелецька за кермом Toyota Camry не впоралася з керуванням і врізалася в стовп.

У журналі єдиного обліку поліції вказувалося, що у водійки були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння, але тоді, як і тепер, від огляду поліцейська відмовилася.

ДТП з поліцейською в Рівному vse.rv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на пішохідному переході авто наїхало на 11-річну дитину, яка перетинала дорогу на самокаті. Водій втік із місця ДТП.