Залишилася дружина і двоє дітей: у Рівному поліцейський застрелився під час служби

У середу вночі, 9 жовтня, у Рівному під час несення служби загинув поліцейський. Його знайшли із вогнепальним пораненням голови. За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство.

Тіло 34-річного інспектора-чергового чергової частини Рівненського ВП виявили о 03:40. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

Під час несення служби колеги старшого лейтенанта почули підозрілий звук, який пролунав із неробочої кімнати для затриманих осіб відділу поліції. Коли прибігли туди – побачили, що черговий – мертвий.

У Рівному поліцейський застрелився під час служби

За попередніми даними, поліцейський покінчив життя самогубством, здійснивши постріл із табельної зброї. Мотиви вчинку з'ясовують.

За фактом розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Працівники внутрішньої безпеки та відділу інспекції особового складу проводитимуть службове розслідування.

Правоохоронець працював у органах внутрішніх справ 13 років, а на посаді чергового – майже три. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 8 жовтня у страшній ДТП на автодорозі Херсон – Миколаїв поблизу села Шевченкове на Миколаївщині загинули керівники місцевої поліції.

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