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9 жовтня • оновлено в 18:51
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Залишилася дружина і двоє дітей: у Рівному поліцейський застрелився під час служби

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У середу вночі, 9 жовтня, у Рівному під час несення служби загинув поліцейський. Його знайшли із вогнепальним пораненням голови. За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство.

Тіло 34-річного інспектора-чергового чергової частини Рівненського ВП виявили о 03:40. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

Під час несення служби колеги старшого лейтенанта почули підозрілий звук, який пролунав із неробочої кімнати для затриманих осіб відділу поліції. Коли прибігли туди – побачили, що черговий – мертвий.

У Рівному поліцейський застрелився під час служби

У Рівному поліцейський застрелився під час служби

За попередніми даними, поліцейський покінчив життя самогубством, здійснивши постріл із табельної зброї. Мотиви вчинку з'ясовують.

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За фактом розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Працівники внутрішньої безпеки та відділу інспекції особового складу проводитимуть службове розслідування.

Правоохоронець працював у органах внутрішніх справ 13 років, а на посаді чергового – майже три. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 8 жовтня у страшній ДТП на автодорозі Херсон – Миколаїв поблизу села Шевченкове на Миколаївщині загинули керівники місцевої поліції.

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Місце
Україна Рівне
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Хомяков Николай
Хомяков Николай
Чого ж їм не живеться?
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Рога увидел...
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Kolomytsev Grigoriy
Kolomytsev Grigoriy
cherchez la femme
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