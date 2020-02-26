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26 лютого • оновлено в 16:49
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У Рівному підліток викрав маршрутку з людьми. Фото

2.4т
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У середу, 26 лютого, у Рівному неповнолітній хлопець викрав маршрутку з пасажирами всередині.

Про викрадення в поліцію повідомив водій машини, який залишив ключі і документи в салоні, передає "Рівне Вечірнє".

Поліцейські знайшли авто в місті і заблокували рух маршрутки. У цей час всередині знаходилися пасажири, які навіть не здогадувалися, що авто викрали. За словами пасажирів, вони зайшли в автобус і навіть передали гроші за проїзд.

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Один з пасажирів Роман Ільючік зазначив, що поліцейські після зупинки авто нікого не випускали з салону і погрожували їм надіти наручники.

"Пасажирів – трьох чоловіків – патрульні дійсно тимчасово затримали, щоб з'ясувати всі обставини події. Їх обурення зрозуміло, але вони могли бути співучасниками злочину. Пізніше їх відпустили", – повідомила прессекретарка патрульної поліції Наталія Воєвода.

Підліток викрав маршрутку

Підліток викрав маршрутку

Рівне Вечірнє

Воєвода додала, що викрадачем виявився 17-річний житель села Малий Олексин (зі слів пасажирів – ром). Він пояснив патрульним, що побачив ключі від автобуса на місці і вирішив розважитися – покататися на маршрутці. При цьому він був тверезий.

Пізніше на місце події прибув батько хлопця, а також водій маршрутки. У відділі комунікації поліції ГУ ПП в Рівненській області пообіцяли пізніше надати всі деталі викрадення маршрутки.

Підліток викрав маршрутку в Рівному

Підліток викрав маршрутку в Рівному

Рівне Вечірнє

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 12-річний хлопчик викрав автомобіль, щоб покататися. Копи знайшли дитину сплячим в машині в п'яти кварталах від місця злочину.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Рівне
Теги
авто поліція
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