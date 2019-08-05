У Рівному чоловік жорстоко побив поліцейську: деталі інциденту

У Рівному 45-річний чоловік побив поліцейську, яка прибула зі своїм напарником на виклик про домашнє насильство проти дружини і дочки зловмисника.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Рівненській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що інцидент трапився ввечері 3 серпня. За словами патрульної, чоловік смикав її за форму, а потім завдав ударів у голову та шию, в результаті чого у неї діагностували струс головного мозку.
Нацполіція (ілюстрація)
aif.ua
За фактом нападу було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Чоловік був затриманий і тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нападник
Скріншот із відео
Нападник
Скріншот із відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві шестеро хуліганів жорстоко побили поліцейського, який втрутився в конфлікт між ними.
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