У Рівному чоловік жорстоко побив поліцейську: деталі інциденту

У Рівному 45-річний чоловік побив поліцейську, яка прибула зі своїм напарником на виклик про домашнє насильство проти дружини і дочки зловмисника.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Рівненській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що інцидент трапився ввечері 3 серпня. За словами патрульної, чоловік смикав її за форму, а потім завдав ударів у голову та шию, в результаті чого у неї діагностували струс головного мозку.

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Нацполіція (ілюстрація) aif.ua

За фактом нападу було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Чоловік був затриманий і тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нападник Скріншот із відео

Нападник Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві шестеро хуліганів жорстоко побили поліцейського, який втрутився в конфлікт між ними.

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