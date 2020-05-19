У Рівненській області під виглядом "лікування" викрадали і катували людей

У Рівненській області злочинна група під виглядом лікування від різних залежностей викрадала і катувала людей.

Правоохоронці 19 травня повідомили про підозру 21 учаснику цієї групи, йдеться на сайті Офісу генпрокурора (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Офіс генпрокурора

"Повідомлено про підозру 21 учаснику організованої злочинної групи за фактами незаконного викрадення людей, обмеження їх свободи шляхом поміщення в спеціально пристосовані житлові приміщення, тортурах утримуваних осіб на території Рівненської та Тернопільської областей (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127 КК України)", – наголосили у відомстві.

Офіс генпрокурора

За даними слідства, створив і очолив злочинну групу під виглядом діяльності громадської організації рівнянин. До її складу він залучив ще 20 учасників, зокрема раніше судимих осіб.

Протягом 2016-2020 років за грошову винагороду вони викрадали людей на території східних та західних областей України, примусово перевозили їх та поміщали в 5 так званих "лікувальних центрів" на території Рівненської області та одного закладу в Тернопільській області.

Офіс генпрокурора

Викрадених незаконно утримували проти їх волі в умовах ізоляції під виглядом надання медичної та психологічної допомоги від наркотичної, алкогольної та інших видів залежності. Зацікавлені особи платили їм за це від 5 до 12 тисяч гривень на місяць.

Відзначається, що за порушення режиму перебування, а також спроби втечі щодо утримуваних застосовували насильство, поміщали в "карцер", заподіяння тілесних ушкоджень, примусове введення психотропних і наркотичних речовин, а також інші подібні дії з метою придушення їх волі.

Офіс генпрокурора

Правоохоронці провели 27 обшуків у Рівненській і Тернопільській областях в так званих "реабілітаційних центрах" і за адресами проживання підозрюваних осіб. Під час слідчих дій вдалося виявити 145 незаконно утримуваних осіб із різних регіонів України, документи, що посвідчують їх особу, комп'ютерну техніку, засоби мобільного зв'язку, чорнові записи про діяльність цих установ, кошти, банківські картки, рекламну продукцію щодо нарко- та алкозалежності, медичні препарати та інше.

14 осіб, зокрема організатор і активні учасники міжрегіональної злочинної групи, затримані. Слідчі і процесуальні дії в кримінальному провадженні тривають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області за підозрою у викраденні людини, здирстві і розбої затримали групу зловмисників, які видавали себе за співробітників правоохоронних органів.

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