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Марина Петік
Марина Петік
ЖурналістВсі статті автора

"Люди скуповують воду": чим загрожує екологічна катастрофа з хімікатами під Києвом

10.7тЧитати матеріал російською

У Білоцерківському районі Київської області та в Умані — екологічна катастрофа. Через аварію з мікроавтобусом у Вінницькій області, який перевозив небезпечні хімікати, у річку Рось вилилося 800 літрів гербіцидів і стимуляторів росту рослин. Через це у даних населених пунктах відключено водопостачання, оскільки саме тут здійснюється забір води у водопроводи Білої Церкви та Умані.

Щоправда, 10 червня, у понеділок, на брифінгу перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко повідомив, що на кордоні Вінницької та Київської областей концентрації небезпечних речовин не зафіксовано. Тож чи існує небезпека для людей — у матеріалі OBOZREVATEL.

"Люди скуповують воду": чим загрожує екологічна катастрофа з хімікатами під Києвом

Запасів води вистачить на три дні

За словами Гижка, біля села Збаржівка, де і трапилася ДТП, зафіксовано перевищення норми фунгіцидів і гербіцидів. А ось небезпечної речовини "Нура-В" не виявлено. Тому місце, де трапилася аварія і вилилися хімічні речовини у воду, обгороджено стрічками, тут заборонено купатися і випасати худобу. Жителям села також підвозять чисту воду.

"Це речовини другого-третього класу небезпеки, після використання деяких із них на полях можна працювати вже через день або на третій день", — заявив OBOZREVATEL Гижко.

Місце аварії у Вінницькій області

Місце аварії у Вінницькій області

Delo.ua

В Умані ж кажуть, що запаслися чистою водою на три дні. "Керівництвом "Уманьводоканал" було ухвалено рішення про перехід на резервну подачу питної води. Працівниками були проведені роботи з переходу на резервну подачу резервуарів чистої води четвертого підйому. Це забезпечить безперебійну подачу води до 84-тисячного міста протягом 3 діб", — повідомляють на підприємстві.

А ось місцева влада Білої Церкви каже, що запасів чистої води в їхніх резервуарах вистачить лише на добу.

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"Вода буде увімкнена лише тоді, коли ми переконаємося в її безпеці", — повідомив мер Білої Церкви Геннадій Дикий.

Машина в'їхала у річку і перекинулася

Машина в'їхала у річку і перекинулася

Comments.UA

Також він пообіцяв, що у понеділок, 10 червня, з 16-ї години у місті будуть відкриті 10 пунктів по роздачі чистої води. Активісти громадської організації "Біла Церква разом" також обіцяють завезти до міста 100 тисяч літрів води у пляшках і роздавати їх безкоштовно у дворах.

Не виявилося жодної лабораторії, навіть приватної

Керівник ГО "Біла Церква разом" Микола Бабенко повідомив OBOZREVATEL, що насправді у Київській області не виявилося жодної лабораторії, здатної оперативно провести аналіз води.

Отрута, яка потрапила у Рось

Отрута, яка потрапила у Рось

РБК-Україна

"Київська обласна адміністрація всю ніч шукала приватні лабораторії, але так і не знайшла. Їх просто немає. Ось зараз відомо, що за попередніми даними кількість азоту амонійного у воді перевищено у 4,25 рази, нітритів — у 1,5 рази. але це лише перші дані, глибокого аналізу поки ніхто не проводив! І перевірку провели лише на чотири складові. Нарешті відвезли проби до Інституту ім. Медведя, але й там оперативно робити аналізи навряд чи будуть", — розповів нам Бабенко.

"За попередніми даними, перевищень показників хімічних речовин немає. Можливо, ці сполуки швидко розчинилися. Загрози немає", — повідомила прес-секретар ДСНС області Вікторія Рубан.

Директор НДІ гідрометеорології Володимир Осадчий також на брифінгу запевнив, що небезпеки отруєння хімікатами для населення немає. За його словами то кількість хімікатів, яке виявилося в воді притоки річки Рось - не суттєво порівняно з обсягами води в річці і водосховищах.

"У воду потрапило 11 хімічних речовин, які здатні розчинятися в перебігу трьох днів. З 860 літрів вилишейся рідини діючі речовини становлять 153 літра. Якщо все це поділити на обсяги води в річці Рось з водосховищами, то концентрація хімічних речовин складе одну мільйонну частину. Тому за нашими розрахунками небезпеки для Білоцерківського водозабору немає ", - запевнив Осадчий.

Водовозка у Білій Церкві

Водовозка у Білій Церкві

Білоцерківвода

А що в колодязях?

Люди турбуються з приводу води з колодязів, чи можна її вживати — їм ніхто не повідомив. "Сказали, що не можна купатися і ловити рибу, а чи можна пити з криниці?" — обурюється у розмові з OBOZREVATEL місцева жителька Людмила. Інші жителі повідомляють, що у приватному секторі воду з колодязів беруть.

До водовозки шикуються черги

До водовозки шикуються черги

Білоцерківвода

Також не було жодних рекомендацій МОЗ — як поводитися у разі отруєння цими хімічними речовинами, які можуть бути симптоми і наскільки вони небезпечні.

До того ж за течією річки Рось досить багато населених пунктів. І навряд чи хтось із сільських жителів відмовиться випасати худобу вздовж річки, отруєної хімією. Надалі це м'ясо може потрапити і на прилавки ринків.

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У місцевих магазинах і супермаркетах люди активно скуповують воду. "Невідомо, наскільки її відключили. Запасів у резервуарах, сказали, вистачить на добу, а передбачається, що води не буде три дні. На вулиці спека, треба готувати, купатися, пити. Люди скуповують воду у пляшках", — повідомила OBOZREVATEL місцева пенсіонерка Ніна Васнецова.

Мікроавтобус після аварії

Мікроавтобус після аварії

Інформатор

У самих магазинах запевняють, що запасів води у них вистачає. "Зараз літо, спека, якраз завезли багато води, тому нам вистачить на кілька днів", — запевнили нас у місцевому "Новус".

Як повідомили в поліції, хімікати були вкрадені з одного фермерського господарства Вінницької області. Тому поліція відкрила два кримінальні провадження — за фактом забруднення водойми та за фактом крадіжки.

Річка Рось вважається найчистішою

Річка Рось вважається найчистішою

NewsOne

ДОВІДКА: азот амонійний — небезпечний забруднювач стічних вод. Перевищення його концентрації зазвичай вказує на свіже забруднення. Основне джерело їхнього надходження до води це тваринницькі ферми, господарсько-побутові стічні води, стічні води підприємств харчової та хімічної промисловості. У разі короткочасного вживання цієї речовини може підвищитися артеріальний тиск, порушитися робота нервової системи, також він може викликати збої в роботі нирок і набряк легенів.

Надходження нітритів у організм може викликати кисневе голодування, що призводить до гіпоксії. Нітрити у їжі можуть призвести до утворення таких сполук, як нітрозаміни, деякі з яких вважаються канцерогенами.

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Автор
Марина ПетікМарина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Біла ЦеркваУманьрека Росьекологічна катастрофахімікати
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леня зе
леня зе
как это еще диверсией не объявили. помухали
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