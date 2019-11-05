"Майже всі ненавидять": у Росії проаналізували конфлікт Зеленського з укрЗМІ

У Росії проаналізували відносини президента України Володимира Зеленського та ЗМІ, заявивши, що останні стали ворогом політика.

Про це в матеріалі видання "Медуза" заявив луганський журналіст Костянтин Скоркін, який переїхав до РФ. Він зазначив, що рейтинг президента як і раніше дуже високий і досягає 70%, згідно із соцопитуванням Центру Разумкова.

"Однак, схоже, у глави держави з'явився серйозний ворог – українські ЗМІ. Вони охоче розкручують кожну ситуацію, яку можна подати як скандальну", – звернув увагу журналіст. Вказується, що місцеві видання "майже ненавидять" президента.

Він також виділив п'ять причин ситуації, що склалася, (формулювання наводимо без змін).

Володимир Зеленський Вести

Причина перша: ніде в світі традиційна преса не любить популістів

"Незабаром після висунення Зеленського в президенти виявилося, що пропаговані медіа ура-патріотичні цінності поділяються меншістю українців, а самі "лідери думок" сприймаються як лицемірні спільники корумпованої еліти", – написав Скоркін.

Він додав, що дуже багато українських журналістів сприйняли перемогу Зеленського на виборах як особисту поразку.

У підсумку від самого початку роботи на посаді президента він зіткнувся з ворожим і нерідко упередженим ставленням ЗМІ.

Причина друга: Зеленський відповідає пресі взаємністю

У матеріалі сказано, що Зеленський і сам поставився до української медіа-спільноті з великою недовірою.

"Зробивши кар'єру як автор сатиричного шоу для великих українських каналів... Зеленський сприймає медіа в основному як бізнес, а журналістів як виконавців волі господарів", – вважає журналіст.

Причина третя: Зеленський сам собі медіа

Як і глава США Дональд Трамп, Зеленський надає перевагу не традиційним медіа, а соціальним мережам, зокрема, Instagram.

"Піар-команда Зеленського також прийшла з шоу-бізнесу та прагне популяризувати діяльність президента в жанрі інфотеймент – розважальних новин", – зазначив Скоркін.

Прикладом може служити велике інтерв'ю з нагоди 100 днів президентства, яке Зеленський дав своєму партнеру в серіалі "Слуга народу", акторові Станіславу Боклану.

Причина четверта: в оточенні Зеленського до ЗМІ ставляться так само, як він

Недовіру до традиційних ЗМІ, як сказано в тексті, розділяє і "права рука" президента – глава його офісу Андрій Богдан, а також інші члени команди.

Причина п'ята: громадян влаштовують манери президента, і йому нічого не потрібно міняти

Журналіст пише, що виборці українського глави відчувають у ньому свого, "хлопця із сусіднього двору", який прийшов до успіху.

На формування цього образу, зокрема, працюють сцени публічних "розносів" чиновників.

Однак, на думку Скоркіна, медіастратегія Зеленського серйозно спіткнулася об його миротворчу політику. Підтримавши "формулу Штайнмаєра", президент не розрахував зробленого ефекту.

"По суті, Зеленський не зробив нічого, що виходило б за рамки Мінських угод, укладених його попередником, однак слабка роз'яснювальна робота президентської команди призвела до поширення в суспільстві панічних настроїв і страху", – сказано в статті.

Як писав OBOZREVATEL, раніше український журналіст Дмитро Гордон заявив, що президент України Володимир Зеленський недосипає і не має часу на те, щоб нормально поїсти.

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