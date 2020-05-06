Журналісти засікли на зустрічі в "закритому" ресторані Тищенка співробітника СБУ. Фото та відео

На зустрічах у нібито закритому на карантин київському ресторані "Велюр" нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка був присутній співробітник Служби безпеки Євген Ситник, заявили журналісти.

Ситник нібито відвідував ресторан у карантин мінімум двічі. Про це повідомляється в розслідуванні проекту Bihus.Info (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Євгенія Ситника помітили біля "Велюр" bihus.info

За інформацією джерел, Ситник працює в другому управлінні Головного управління контррозвідувального захисту в економічній сфері. Відділ займається захистом паливно-енергетичного комплексу.

Під час першого візиту Ситника в "Велюр" у ресторані, як заявили розслідувачі, також перебував безпартійний народний депутат Антон Яценко (член групи "За майбутнє" у ВР) і бізнесмен Павло Куфтирьов, нібито близький до оточення Ігоря Коломойського.

bihus.info

Антон Яценко bihus.info

За кілька днів після зустрічі Ситник вдруге приїхав у "Велюр", після чого поїхав звідти разом із Куфтирьовим в одному авто.

bihus.info

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