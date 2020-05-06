Журналісти засікли на зустрічі в "закритому" ресторані Тищенка співробітника СБУ. Фото та відео
На зустрічах у нібито закритому на карантин київському ресторані "Велюр" нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка був присутній співробітник Служби безпеки Євген Ситник, заявили журналісти.
Ситник нібито відвідував ресторан у карантин мінімум двічі. Про це повідомляється в розслідуванні проекту Bihus.Info (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
За інформацією джерел, Ситник працює в другому управлінні Головного управління контррозвідувального захисту в економічній сфері. Відділ займається захистом паливно-енергетичного комплексу.
Під час першого візиту Ситника в "Велюр" у ресторані, як заявили розслідувачі, також перебував безпартійний народний депутат Антон Яценко (член групи "За майбутнє" у ВР) і бізнесмен Павло Куфтирьов, нібито близький до оточення Ігоря Коломойського.
За кілька днів після зустрічі Ситник вдруге приїхав у "Велюр", після чого поїхав звідти разом із Куфтирьовим в одному авто.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Льва Толстого, який належить Тищенку, приїжджають політики і представники олігархів.
Тищенко спростував інформацію про те, що "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину. На своїй сторінці в Instagram він написав пост, у якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" в продажності.
Пізніше нардеп змінив свою позицію щодо скандалу з його рестораном, подякувавши журналістам за розслідування.
Незабаром він заявив, що "Велюр" сплатить штраф, якщо порушення в його роботі в карантин дійсно були зафіксовані.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив: ресторан уже закрили, а через порушення складено адміністративний протокол.
Нагадаємо, діапазон цін на певні страви в ресторані Тищенка в 10 разів вищий, ніж у середньому київському кафе.