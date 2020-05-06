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6 травня • оновлено в 23:13
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Журналісти засікли на зустрічі в "закритому" ресторані Тищенка співробітника СБУ. Фото та відео

10.1т
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На зустрічах у нібито закритому на карантин київському ресторані "Велюр" нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка був присутній співробітник Служби безпеки Євген Ситник, заявили журналісти.

Ситник нібито відвідував ресторан у карантин мінімум двічі. Про це повідомляється в розслідуванні проекту Bihus.Info (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Євгенія Ситника помітили біля "Велюр"

Євгенія Ситника помітили біля "Велюр"

bihus.info

За інформацією джерел, Ситник працює в другому управлінні Головного управління контррозвідувального захисту в економічній сфері. Відділ займається захистом паливно-енергетичного комплексу.

Під час першого візиту Ситника в "Велюр" у ресторані, як заявили розслідувачі, також знаходився безпартійний народний депутат Антон Яценко (член групи "За майбутнє" у ВР) і бізнесмен Павло Куфтирьов, нібито близький до оточення Ігоря Коломойського.

Журналісти засікли на зустрічі у "Велюрі" співробітника СБУ

bihus.info

Антон Яценко

Антон Яценко

bihus.info

За кілька днів після зустрічі Ситник другий раз приїхав у "Велюр", після чого поїхав звідти разом із Куфтирьовим в одному авто.

Журналісти засікли на зустрічі у "Велюрі" співробітника СБУ

bihus.info

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна Київ
Теги
бізнесмен депутат Служба безпеки України видео фотографии Ресторан "Велюр"
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