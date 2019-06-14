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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Розслідування

До Ради від Медведчука йде сепаратист, який організовував "ЛНР". Фото

6.5тЧитати матеріал російською

У Луганській області скандальний кандидат у депутати Верховної Ради Володимир Струк вчинив підкуп виборців.

Про це у Facebook повідомив журналіст Євген Спірін, який опублікував фото підкупу.

"Володимир Струк зараз іде у депутати по 113 округу, північ Луганщини. Струк відомий тим, що у 2014 році озброював бойовиків "ЛНР" і брав участь у засіданні 5 травня, на ньому оголосили про проведення референдуму і передачу влади Валерію Болотову", — написав він .

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Спірін зазначив, що Струк іде самовисуванцем, але при цьому використовує символіку політичної партії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа — За життя". За словами журналіста, політик подібною агітацією вже займався у 2012 році, коли йшов у депутати від "Партії регіонів".

Зазначається, що Струк у 2014 році підтримував бойовиків "ЛНР" і був одним із організаторів "референдуму". Він активно виступав на мітингах бойовиків і відкрито агітував за відділення регіону від України.

Підкуп виборців

Підкуп виборців

Підкуп виборців

Підкуп виборців

Підкуп виборців

Підкуп виборців

Володимир Струк

Володимир Струк

Володимир Струк

Володимир Струк

Володимир Струк

Володимир Струк

Додамо, що раніше Служба безпеки у відповіді юристу Масі Найєму зазначила, що Струк все ще не отримав підозри у справі, яка тягнеться кілька років і стосується його причетності до сепаратистських процесів.

До Ради від Медведчука йде сепаратист, який організовував "ЛНР". Фото
До Ради від Медведчука йде сепаратист, який організовував "ЛНР". Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 21 липня відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир СтрукВіктор Медведчук
Місце
УкраїнаЛуганськ
Теги
Новини ЛНРреферендумсепаратист
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
ОСТАВАЙСЯ ДЯДЬКА С НАМИ, БУДИШ НАШИ КАРОЛЕМ!!!
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