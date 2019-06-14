До Ради від Медведчука йде сепаратист, який організовував "ЛНР". Фото

У Луганській області скандальний кандидат у депутати Верховної Ради Володимир Струк вчинив підкуп виборців.

Про це у Facebook повідомив журналіст Євген Спірін, який опублікував фото підкупу.

"Володимир Струк зараз іде у депутати по 113 округу, північ Луганщини. Струк відомий тим, що у 2014 році озброював бойовиків "ЛНР" і брав участь у засіданні 5 травня, на ньому оголосили про проведення референдуму і передачу влади Валерію Болотову", — написав він .

Спірін зазначив, що Струк іде самовисуванцем, але при цьому використовує символіку політичної партії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа — За життя". За словами журналіста, політик подібною агітацією вже займався у 2012 році, коли йшов у депутати від "Партії регіонів".

Зазначається, що Струк у 2014 році підтримував бойовиків "ЛНР" і був одним із організаторів "референдуму". Він активно виступав на мітингах бойовиків і відкрито агітував за відділення регіону від України.

Підкуп виборців

Підкуп виборців

Підкуп виборців

Володимир Струк

Володимир Струк

Володимир Струк

Додамо, що раніше Служба безпеки у відповіді юристу Масі Найєму зазначила, що Струк все ще не отримав підозри у справі, яка тягнеться кілька років і стосується його причетності до сепаратистських процесів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 21 липня відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради.

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