У Раду рветься ексглава Вишгородської райради, котра силою захопила владу

За списками однієї з рейтингових політичних сил до Верховної Ради прагне на дострокових парламентських виборах пройти ексголова Вишгородської райради Ірина Побідаш. У 2014 році за її кандидатуру депутати районної ради були змушені проголосувати під тиском озброєних представників "Самооборони Вишгородщини". Про це йдеться в розслідуванні OBOZREVATEL.

Ірина Побідаш thebuchatimes.com

На позачерговій сесії Вишгородської районної ради, яка відбулася 28 лютого 2014 року, після того, як попередній голова написав заяву про складання повноважень, депутати повинні були вибрати нового голову райради. Спочатку було подано дві кандидатури – позафракційної Ірини Побідаш і представника "Удару" Сергія Возного. Однак уже на етапі представлення Возний свою кандидатуру зняв.

Згідно з регламентом Вишгородської районної ради, вибори проводяться винятково шляхом таємного голосування і лише за умови, що зареєстровано 2 і більше кандидатур. Якщо ж жоден із кандидатів не набирає більше 2/3 голосів – повторне голосування за тих само людей не проводиться. Але під тиском присутніх у залі представників місцевої самооборони, до керівництва якої входив чоловік Побідаш, Андрій, депутати були змушені голосувати за єдину кандидатуру – Ірину.

Навіть за таких умов вона не отримала необхідної підтримки. За неї проголосували 30 депутатів, тоді як ще 24 поставили галочку в графі "не підтримую жодного з кандидатів".

Після цього у хід пішли погрози. Представники самооборони заблокували виходи з будівлі і запевнили депутатів: ті нікуди не підуть, поки не виберуть Ірину Побідаш головою районної ради. В іншому випадку обіцяли "розпустити всю райраду". Водночас у депутатів озброєні люди вимагали демонструвати, як вони заповнили бюлетені. За таких умов більшість депутатського корпусу таки вибрала Побідаш головою.

Все, що відбувалося, фіксували камери Першого національного каналу і 5 каналу. Але коли один із депутатів, Костянтин Непоп, згодом звернувся до суду з вимогою визнати вибори глави райради недійсними через численні порушення, допущені під час їхнього проведення, Вишгородський районний суд не взяв до уваги відповідні відеозаписи, що підтверджують факти порушень регламенту, погроз і тиску з боку озброєних людей у сесійній залі. Оскільки, як зазначила у своєму поясненні Побідаш, "невідомо, хто зробив ці записи".

Також суд вирішив, що слова тодішньої голови району про те, що "в залі не було озброєних людей", а весь позов – це "фантазії", є вагомішими, ніж покази низки свідків з депутатського корпусу. І у задоволенні позову відмовив.

Нагадаємо, що раніше навколо партії "Слуга народу" розгорівся скандал: політичну силу звинуватили в продажу місць у партійних списках.

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