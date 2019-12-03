Вишукані десерти від 20 грн: спливли фото та ціни в новому кафе при Раді

У будівлі Верховної Ради України на вулиці Грушевського в Києві почала працювати нова кав'ярня.

Відповідні фото опублікували журналісти видання "Страна". Вони також показали меню та ціни.

Вказується, що в новій кав'ярні працює бариста, який готує каву в кавомашині. Депутати також можуть замовити кілька видів десертів.

Верховна Рада України Вікіпедія

У меню пропонується кокосове печиво за 25 гривень, брауні за 40 гривень, вупі пай і сінабон від 46 до 60 гривень. Крім того, нардепи можуть замовити несолодкі пироги.

Також депутатам дозволяють брати каву на винос і ходити зі стаканчиками по сесійній залі в парламенті.

Ціни в кав'ярні Страна

Кав'ярня Страна

Кав'ярня Страна

Як писав OBOZREVATEL, 3 грудня глава Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно оголосив про вихід зі складу фракції "Слуга народу" депутатів Антона Полякова, Анни Скороход та Романа Іванісова.

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