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27 лютого • оновлено в 18:45
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/ Розслідування

У Раді федерації Росії пригрозили "узаконити" окупацію Криму

4.2т
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Росія має намір ухвалити закон, який унеможливить повернення захоплених нею територій інших країн, включаючи український Крим.

Про це в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" заявив одіозний член комітету Ради федерації Росії з міжнародних справ Олексій Кондратьєв (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Росія – це не та країна, яка щось віддає. Ми рано чи пізно ухвалимо закон про те, що території Росії відчуженню не підлягають. Чи то Курили, чи то Сахалін, чи то Крим, чи щось інше", – самовпевнено висловився політик країни-агресорки.

Окупація Криму

Окупація Криму

"Дзеркало тижня"

Крім того, він цинічно спробував спростувати факт російського збройного вторгнення в Україну, заявивши, що нібито ніякої окупації не було.

"Що стосується цих дивовижних заяв про окупацію, війну або ще щось. Потрібно розуміти, що окупацією є відторгнення землі військами сторони, що воює, на основі оголошення війни і введення військ на територію противника", – уїдливо зауважив Кондратьєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Анексія Криму російська пропаганда
Місце
Росія
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
В общем и целом сьехидничал правильно.В русле конвенции ООН о праве наций на самоопределение.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Крым никогда Украине не передавался, а всегда принадлежал России, даже когда был в пользовании УСССР.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ну все правильно он сказал
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