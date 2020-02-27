У Раді федерації Росії пригрозили "узаконити" окупацію Криму

Росія має намір ухвалити закон, який унеможливить повернення захоплених нею територій інших країн, включаючи український Крим.

Про це в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" заявив одіозний член комітету Ради федерації Росії з міжнародних справ Олексій Кондратьєв (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Росія – це не та країна, яка щось віддає. Ми рано чи пізно ухвалимо закон про те, що території Росії відчуженню не підлягають. Чи то Курили, чи то Сахалін, чи то Крим, чи щось інше", – самовпевнено висловився політик країни-агресорки.

Окупація Криму "Дзеркало тижня"

Крім того, він цинічно спробував спростувати факт російського збройного вторгнення в Україну, заявивши, що нібито ніякої окупації не було.

"Що стосується цих дивовижних заяв про окупацію, війну або ще щось. Потрібно розуміти, що окупацією є відторгнення землі військами сторони, що воює, на основі оголошення війни і введення військ на територію противника", – уїдливо зауважив Кондратьєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше безглуздою заявою про Крим відзначився депутат нелегітимної Держдуми Росії Олег Нілов.

Він заявив, що Україна нібито зобов'язана відкрити Північно-Кримський канал, оскільки влітку її громадянам через епідемію коронавірусу доведеться їздити відпочивати на півострів.

А пропагандистка Ольга Скабєєва обізвала президента України Володимира Зеленського божевільним через підписання указу про те, що 26 лютого стане Днем опору Криму російській окупації.

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