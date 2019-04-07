У п'яній бійці: в мережі показали нові втрати "Л/ДНР"

Терористи "Л/ДНР", які воюють проти України на Донбасі, понесли небойові втрати. Фото померлих найманців показали в мережі.

Так, за інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, 3 квітня загинув Будьонков Павло (позивний "Паштет"), який був родом із Костянтинівки (Донецька область).

"Під час відпочинку в Криму в п'яній бійці отримав травми, помер у реанімації", – уточнив український військовий в особистому Telegram-каналі.

Буденков Павло

Відомо, що він був командиром 2 відділення 3 взводу 1 мотострілецького батальйону "ДНР".

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

Також з'явилася інформація про те, що до 19.05.2018 помер Могила Володимир Анатолійович. Про це повідомляє Блогер Necro Mancer, посилаючись на соцмережі.

Відомо, що терорист (дата народження 07.11.1970) був родом із міста Привілля (Луганська область).

Могилка Володимир twitter.com/666_mancer

twitter.com/666_mancer

Ілюстрація. Терористи "Л/ДНР" politeka.net

Як писав OBOZREVATEL, 5 квітня військовослужбовці Об'єднаних сил взяли в полон терориста російсько-окупаційних військ на Донбасі.

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