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У п'яній бійці: в мережі показали нові втрати "Л/ДНР"

1.2тЧитати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР", які воюють проти України на Донбасі, понесли небойові втрати. Фото померлих найманців показали в мережі.

Так, за інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, 3 квітня загинув Будьонков Павло (позивний "Паштет"), який був родом із Костянтинівки (Донецька область).

"Під час відпочинку в Криму в п'яній бійці отримав травми, помер у реанімації", – уточнив український військовий в особистому Telegram-каналі.

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Буденков Павло

Буденков Павло

Відомо, що він був командиром 2 відділення 3 взводу 1 мотострілецького батальйону "ДНР".

У п'яній бійці: в мережі показали нові втрати "Л/ДНР"

myrotvorets.center

У п'яній бійці: в мережі показали нові втрати "Л/ДНР"

myrotvorets.center

У п'яній бійці: в мережі показали нові втрати "Л/ДНР"

myrotvorets.center

У п'яній бійці: в мережі показали нові втрати "Л/ДНР"

myrotvorets.center

У п'яній бійці: в мережі показали нові втрати "Л/ДНР"

myrotvorets.center

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Також з'явилася інформація про те, що до 19.05.2018 помер Могила Володимир Анатолійович. Про це повідомляє Блогер Necro Mancer, посилаючись на соцмережі.

Відомо, що терорист (дата народження 07.11.1970) був родом із міста Привілля (Луганська область).

Могилка Володимир

Могилка Володимир

twitter.com/666_mancer

У п'яній бійці: в мережі показали нові втрати "Л/ДНР"

twitter.com/666_mancer

У п'яній бійці: в мережі показали нові втрати "Л/ДНР"

Ілюстрація. Терористи "Л/ДНР"

Ілюстрація. Терористи "Л/ДНР"

politeka.net

Як писав OBOZREVATEL, 5 квітня військовослужбовці Об'єднаних сил взяли в полон терориста російсько-окупаційних військ на Донбасі.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасутерористи "ДНР"Новини ДНРНовини ЛНРфотографии
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