У Путіна зажадали дотримання перемир'я після загострення на Донбасі

Вікторія Довгань Розслідування 15:27, 7.09.2020 Оновлено: 15:48, 7.09.2020

У Кремлі висловили стурбованість у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі та зажадали припинення вогню.

Як повідомляє РИА Новости, позицію вищого політичного керівництва країни-агресора озвучив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він назвав останні події в зоні ООС "спалахом напруженості".

"Ми, безумовно, стурбовані спалахом напруженості на лінії зіткнення. Ми вважаємо і наполягаємо на необхідності продовження режиму припинення вогню. Росія робила і буде робити все можливе, щоб використовувати свій вплив як сторони посередника для деескалації того спалаху, який, на жаль, виник", – заявив Пєсков, не згадуючи, що режим тиші зірвали саме російські окупанти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Кравчук – про погрози Пушиліна: зробимо все, щоб не зірвати перемир'я на Донбасі

Голова Луганської ОДА запропонував зняти економічну блокаду Донбасу

На Донбасі двоє українських військових підірвалися на міні

Названо ім'я бійця ЗСУ, який загинув на Донбасі

"Врізався й кинув помирати!" На Дніпропетровщині намагаються зам'яти справу про скандальну VIP-аварію