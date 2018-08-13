У Путіна відмахнулися від питання про Сенцова

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не має нової інформації про голодуючого в російській колонії українського режисера Олега Сенцова.

"Поки мені нічого сказати крім того, що було сказано раніше. Нічого додати", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, коли слід очікувати відповіді російського президента після його розмови з президентом Франції про Сенцова, передає "Крим.Реаліі".

Як відомо, 10 серпня Еммануель Макрон закликав російського Володимира Путіна знайти "гуманітарне рішення" ситуації, в якій опинився голодуючий в російській колонії український політв'язень.

Нагадаємо, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії в місті Лабитнангі з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 9 червня він написав листа правозахисникам Миколі і Тетяні Щур, в якому розповів, що не збирається здаватися.

Після цього сестра Сенцова отримала від нього листа, в якому режисер зізнався, що "кінець близький" .

У ніч на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва стверджувала, що з адміністративного центру ЯНАО - Салехарда пізно ввечері 11 серпня вилетів літак, на борту якого міг перебувати Сенцов. Пізніше російська ФСВП спростувала інформацію та повідомила, що Сенцова з колонії не вивозили.