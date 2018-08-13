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У Путіна відмахнулися від питання про Сенцова

3.8тЧитати новину російською

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не має нової інформації про голодуючого в російській колонії українського режисера Олега Сенцова.

"Поки мені нічого сказати крім того, що було сказано раніше. Нічого додати", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, коли слід очікувати відповіді російського президента після його розмови з президентом Франції про Сенцова, передає "Крим.Реаліі".

Як відомо, 10 серпня Еммануель Макрон закликав російського Володимира Путіна знайти "гуманітарне рішення" ситуації, в якій опинився голодуючий в російській колонії український політв'язень.

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Нагадаємо, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії в місті Лабитнангі з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 9 червня він написав листа правозахисникам Миколі і Тетяні Щур, в якому розповів, що не збирається здаватися.

Після цього сестра Сенцова отримала від нього листа, в якому режисер зізнався, що "кінець близький" .

У ніч на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва стверджувала, що з адміністративного центру ЯНАО - Салехарда пізно ввечері 11 серпня вилетів літак, на борту якого міг перебувати Сенцов. Пізніше російська ФСВП спростувала інформацію та повідомила, що Сенцова з колонії не вивозили.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктУкраїнські політв'язні в РосіїПорушення прав людини в РосіїСправа Олега Сенцова
Особи
Олег СенцовДмитро Пєсков
Місце
Росія
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Правильно,отмахнулись как от назойливой мухи.До вашего проткнутого террориста дела нет никому,тем более Путину.Сдохнет Максим,ну и хуй с ним.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
папуасы. ну честно уже задолбали, выйдет не выйдет, он террорист. и ему ещё тарахтеть 16 лет.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Шёл 25372 день голодовки… Многие журналисты, освещавшие её начальный период, успели повзрослеть, состариться, выйти на пенсию и умереть в преклонном возрасте в окружении многочисленных детей, внуков и правнуков, а долгожданная дистрофия всё никак не шла к Сенцову. Длинными северными ночами он сидел на тюремной койке, задумчиво жевал сало, присланное украинскими друзьями для укрепления духа голодающего, и размышлял над тем, что пошло не так… :)
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