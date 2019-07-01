У Путіна відхрестилися від готовності звільнити українських моряків

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що МЗС РФ не виступав із ініціативою про звільнення полонених українських моряків.

Він наголосив, що слідство в країні-агресорі триває, а тому незаконно утримувані українці повинні з'явитися до суду, передає УНІАН.

"Що стосується нотного листування, то треба цікавитися у МЗС РФ. Там же не йдеться про звільнення, слідчі дії тривають, йдеться про необхідність їхньої явки до суду. Але, наскільки нам відомо, є особлива позиція МЗС України, і нам невідомо, чи зазнала вона якихось змін", — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про реакцію Кремля на заклик президента України Володимира Зеленського звільнити моряків і про те, чи залишиться чинною пропозиція МЗС РФ відпустити їх з-під варти на цьому етапі до завершення слідства.

Дмитро Пєсков РИА Новости

"Що стосується відповіді на емоційний заклик президента України, то мені поки нічого додати до тих слів, які були сказані Путіним на заключній пресконференції в Осаці", — наголосив прессекретар Володимира Путіна.

На уточнювальне запитання, чи можливе звільнення моряків з умовою, що вони братимуть участь у судовому процесі, він відповів, що це питання — у компетенції МЗС Росії, і саме там треба дізнаватися нюанси. "Я ще раз закликаю головним чином уважно перечитати ті слова, які сказав президент Росії. Вони досить змістовні", — резюмував Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українські військово-морські кораблі та відпустити 24 полонених моряків.

Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою 24 полонених українських моряків.

Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив, що не збирається робити подальших кроків зі звільнення моряків у Росії, оскільки Міжнародний трибунал ООН уже визнав незаконність дій Кремля.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виставив Кремлю ультиматум: Росія мала надати до 25 червня звіт про звільнення військовополонених моряків, інакше Україна розпочне нову хвилю тиску на міжнародній арені. У Путіна умову проігнорували.

27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ у тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити її зміст із главою держави.

Клімкін зі свого боку оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії та України. Він звернув увагу, що російська нота — це пастка, і схоже, у Зеленського у неї втрапили.

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