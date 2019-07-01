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/Розслідування

У Путіна відхрестилися від готовності звільнити українських моряків

2.1тЧитати матеріал російською

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що МЗС РФ не виступав із ініціативою про звільнення полонених українських моряків.

Він наголосив, що слідство в країні-агресорі триває, а тому незаконно утримувані українці повинні з'явитися до суду, передає УНІАН.

"Що стосується нотного листування, то треба цікавитися у МЗС РФ. Там же не йдеться про звільнення, слідчі дії тривають, йдеться про необхідність їхньої явки до суду. Але, наскільки нам відомо, є особлива позиція МЗС України, і нам невідомо, чи зазнала вона якихось змін", — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про реакцію Кремля на заклик президента України Володимира Зеленського звільнити моряків і про те, чи залишиться чинною пропозиція МЗС РФ відпустити їх з-під варти на цьому етапі до завершення слідства.

Новини
Клімкін надіслав ноту щодо моряків: Зеленський придумав йому покарання

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

РИА Новости

"Що стосується відповіді на емоційний заклик президента України, то мені поки нічого додати до тих слів, які були сказані Путіним на заключній пресконференції в Осаці", — наголосив прессекретар Володимира Путіна.

На уточнювальне запитання, чи можливе звільнення моряків з умовою, що вони братимуть участь у судовому процесі, він відповів, що це питання — у компетенції МЗС Росії, і саме там треба дізнаватися нюанси. "Я ще раз закликаю головним чином уважно перечитати ті слова, які сказав президент Росії. Вони досить змістовні", — резюмував Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українські військово-морські кораблі та відпустити 24 полонених моряків.

  • Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою 24 полонених українських моряків.

  • Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив, що не збирається робити подальших кроків зі звільнення моряків у Росії, оскільки Міжнародний трибунал ООН уже визнав незаконність дій Кремля.

  • Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виставив Кремлю ультиматум: Росія мала надати до 25 червня звіт про звільнення військовополонених моряків, інакше Україна розпочне нову хвилю тиску на міжнародній арені. У Путіна умову проігнорували.

  • 27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ у тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити її зміст із главою держави.

  • Клімкін зі свого боку оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії та України. Він звернув увагу, що російська нота — це пастка, і схоже, у Зеленського у неї втрапили.

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Особи
Дмитро ПєсковВолодимир Путін
Місце
Росія
Тег
полонені моряки
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Бедный Петр
Бедный Петр
Песков так и сказал: следствие в стране-агрессоре продолжается....У редактора 5 летнее образование видать, пишут куйню....
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Бедный Петр:"Песков так и сказал: следствие в стране-агрессоре продолжается....У редактора 5 летнее образование видать, пишут куйню..". А что, на самом деле следствие закончено?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пелмел Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Бедный Петр:"шаровары закупил непромокаемые? Беги в военторг быстрее..." Там нынче только Буки продают.
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Бедный Петр
Бедный Петр
Кожедуб ruslan, шаровары закупил непромокаемые? Беги в военторг быстрее...
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Уроды нацисты есть еще желание нападать на детей России гандоны?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Михайлов Алексей:"Уроды нацисты есть еще желание нападать на детей России гандоны?" Что у Вас с русским языком?! После слов "уроды" и "нацисты" нужны запятые, а в слове"гандоны" опечатка: следует писать "гандонов".
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Михайлов Алексей, бояры с утра перепил?
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