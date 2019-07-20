"Хлібного" перемир'я не буде: Муждабаєв зробив заяву

Так зване хлібне перемир'я, оголошене на Донбасі з 21 липня, буде таким же нетривалим, як і всі попередні.

"Я відправив своїм друзям на фронт повідомлення: "21 числа перемир'я. Ви вірите?" Вони відповіли: "Звичайно, ні", – розповів OBOZREVATEL журналіст Айдер Муждабаєв і додав, що також не має з цього приводу жодних ілюзій.

Айдер Муждабаєв Facebook Айдер Муждабаєв

Коментуючи поширену думку про те, що нібито приводом для оптимізму можна вважати зміну влади в Україні, і те, що нібито президент Росії Путін готовий йти назустріч президенту України Зеленському, журналіст наголосив: "Путін може робити будь-який вигляд, але його бажання щодо України анітрохи не змінилося. Ця гра в доброго і злого слідчого в одній особі призводить тільки до загибелі того, хто на неї поведеться".

Як писав OBOZREVATEL, тристороння контактна група узгодила нове перемир'я на Донбасі в ході засідання в Мінську 17 липня. У групі підкреслили, що розраховують на встановлення "всеосяжного, стійкого і безстрокового" припинення вогню.

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