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"Хлібного" перемир'я не буде: Муждабаєв зробив заяву

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Так зване хлібне перемир'я, оголошене на Донбасі з 21 липня, буде таким же нетривалим, як і всі попередні.

"Я відправив своїм друзям на фронт повідомлення: "21 числа перемир'я. Ви вірите?" Вони відповіли: "Звичайно, ні", – розповів OBOZREVATEL журналіст Айдер Муждабаєв і додав, що також не має з цього приводу жодних ілюзій.

Айдер Муждабаєв

Айдер Муждабаєв

Facebook Айдер Муждабаєв

Коментуючи поширену думку про те, що нібито приводом для оптимізму можна вважати зміну влади в Україні, і те, що нібито президент Росії Путін готовий йти назустріч президенту України Зеленському, журналіст наголосив: "Путін може робити будь-який вигляд, але його бажання щодо України анітрохи не змінилося. Ця гра в доброго і злого слідчого в одній особі призводить тільки до загибелі того, хто на неї поведеться".

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Як писав OBOZREVATEL, тристороння контактна група узгодила нове перемир'я на Донбасі в ході засідання в Мінську 17 липня. У групі підкреслили, що розраховують на встановлення "всеосяжного, стійкого і безстрокового" припинення вогню.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Айдер Муждабаев
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Mega Death
Mega Death
Странно, почему Россия не использует авиацию как в Сирии? Ей бы пары часов хватило, чтоб уничтожить все боевые позиции банде-рлогов и даже не залетая в воздушное пространство Украины))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Mega Death, Вышив@тники предпочитают об этом не задумываться, они вообще предпочитают не задумываться...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Меня поражают слова Пукин готов идти на встречу!!!какое идити!!если бы не эта мелкая тварь войны бы вообще не было бы!!!!!нельзя Украине принимать никаких условий оккупантов террористов!!!!только полный уход рашастании с востока и нашей границы!!!!
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Артеллерист Моня, и тогда молись вместе со всеми своими украинскими братьями
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Артеллерист Моня, если бы не эта мелкая тварь, войны бы у вас небыло только потому, что над ДНР и ДНР уже развивались бы триколора. Но мы подождем вместе, пока эта мелкая тварь уйдет. Вот тогда молитесь.
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Н Олег
Н Олег
тут ключевое слово - "моим друзьям" .... б@ндеры не то што в перемирие -- в то, что Зеля президент, а Рада с 22 июля будет состоять из слуг народа и оппоблоковцев отказываются верить
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