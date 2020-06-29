У Путіна немає сил на нову військову авантюру, - російський опозиціонер

Тетяна Гайжевська Розслідування 13:19, 29.06.2020

Нова військова авантюра "вийде боком" президенту Росії Володимиру Путіну.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський опозиційний політик Юрій Медовар. "Я не військовий аналітик, але, думаю, зараз у нього не вистачає ані сил, ані коштів, ані міжнародної підтримки для цього", – зауважив він.

У цьому контексті опозиціонер нагадав про те, хто з глав держав був присутній на параді Перемоги в Москві 24 червня. "Подивіться, хто приїхав на це "побєдобєсіє"? Зібралися "найшанованіші" президенти усього світу".

Таким чином, Медовар переконаний в тому, що "будь-яка авантюра зараз вийде дуже великим боком". Він допустив, що Путін прислухається до радників, які напевно кажуть йому те ж саме.

Повну версію інтерв'ю з Юрієм Медоваром скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна може домогтися успіху в "повзучому" відвойовуванні Донбасу.

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