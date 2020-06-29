У Путіна немає сил на нову військову авантюру, - російський опозиціонер
В даний час керівництво РФ не має сил, засобів і міжнародної підтримки для нової військової авантюри
Одним із доказів цього є список глав держав, які були присутні на параді Перемоги в Москві 24 червня
Радники президента РФ Володимира Путіна можуть відмовляти його від такого кроку
Володимир Путін на військово-морському параді.
Нова військова авантюра "вийде боком" президенту Росії Володимиру Путіну.
Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський опозиційний політик Юрій Медовар. "Я не військовий аналітик, але, думаю, зараз у нього не вистачає ані сил, ані коштів, ані міжнародної підтримки для цього", – зауважив він.
У цьому контексті опозиціонер нагадав про те, хто з глав держав був присутній на параді Перемоги в Москві 24 червня. "Подивіться, хто приїхав на це "побєдобєсіє"? Зібралися "найшанованіші" президенти усього світу".
Таким чином, Медовар переконаний в тому, що "будь-яка авантюра зараз вийде дуже великим боком". Він допустив, що Путін прислухається до радників, які напевно кажуть йому те ж саме.
Повну версію інтерв'ю з Юрієм Медоваром скоро читайте на OBOZREVATEL.
Як писав OBOZREVATEL, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна може домогтися успіху в "повзучому" відвойовуванні Донбасу.