У Путіна є плани на наступного президента України - Слава Рабинович

Завуальовані погрози, які лунають з вуст президента Росії Володимира Путіна, слід розглядати як слова "неадекватної, психічно хворої людини".

Активні наступальні дії армії РФ на території України призведуть до безпрецедентних санкцій, які "не просто розхитають путінський режим - вони можуть дуже сильно прискорити його кінець".

Незалежно від того, є ядерний шантаж Путіна блефом чи ні, його необхідно "відтягнути від ядерної кнопки".

Кремль напевно буде втручатися у вибори в Україні, але Україна має "головний фактор для того, щоб рухатися далі" - інститут вільних демократичних виборів, "що можна побажати і Росії".

Про це та багато іншого в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський фінансист і блогер Слава Рабинович.

Слава Рабинович Google Images

- Під час прямої лінії 7 червня Путін в відповіді на питання, що буде, якщо українська армія піде в наступ на Донбасі, заявив: "Якщо це трапиться, то це буде мати важкі наслідки для української державності в цілому". Чи означає це, що Путін де-факто пригрозив захопити Київ, знищити нинішню українську владу, вбити Порошенка?

- Насправді він сказав саме те, що він сказав. Чесно кажучи, інтерпретувати це важко, тому що буквально 48 годин відокремлюють пряму лінію від інтерв'ю Путіна австрійському журналісту (журналісту австрійського телеканалу ORF Арміну Вольфу. - Ред.).

Ми бачили перед собою абсолютно неадекватну, психічно хвору людину.

Власне кажучи, всілякі діагнози йому ставили і до цього, особливо в останні 4 роки, але тут це було абсолютно очевидно. І це інтерв'ю австрійцю було, напевно, добре вивчено не лише політиками і не тільки громадськістю зовнішнього світу, а й, мабуть, докторами.

Саме в цьому контексті можна розглядати його абсолютно жахливу загрозу, про яку ви запитуєте.

Тут же можна припустити, що будь-які дії Росії проти України і на території України будуть відразу зустрінуті не тільки жорсткою обороною з боку України, але і найжорсткішими санкціями з боку світової спільноти.

ИноСМИ

Причому, це буде не якийсь там беззубий комплекс заходів, який був введений при анексії Криму. Я думаю, що при такому сценарії можна очікувати надзвичайно жорстких санкцій. А санкції такого порядку не просто розхитують путінський режим - вони можуть дуже сильно прискорити його кінець.

Наприклад, введення великої кількості персональних санкцій проти ще більшої кількості фізосіб з тієї доповіді, яка була опублікована для Конгресу США, часткове або повне ембарго в якихось областях на експорт російських енергоносіїв.

Ці крайні заходи тримаються західним співтовариством в кишені на той випадок, якщо Путін - неадекватний психопат - введе свої танки в умовний Будапешт. В цьому випадку напевно ці заходи будуть вжиті.

- Тим не менш, у цієї людини є ядерний чемоданчик. Як ви вважаєте, чи може Путін натиснути на ядерну кнопку в разі спроби української армії знищити ватажків "ДНР/ЛНР" і всієї їхньої зграї?

- Путін давно використовує ядерний шантаж, і це теж говорить про його неадекватність. Ядерним шантажем на планеті займаються тільки двоє людей: Кім Чен Ин і Путін. І більше ніхто.

Цілком очевидно, що незалежно від того, блеф це чи ні, Путіна необхідно відтягнути від ядерної кнопки. Тому що з багатьох причин він не здатний очолювати державу, особливо з ядерною зброєю.

Але щось мені підказує, що цей режим, будучи жахливим за своєю природою, не може бути до кінця суїцідальним для того щоб підірвати планету, щоб згоріли не тільки уявні вороги Путіна, які живуть в його хворій голові, але і сотні мільярдів доларів - особисто його і членів його ОЗУ (організованого злочинного угруповання. - Ред.).

Я навіть не уявляю, як його оточення може дозволити йому натиснути таку кнопку. Адже це не ґрунтується на одному бажанні чи небажанні Путіна.

Але те, що цей маніяк-вбивця насправді повинен бути відсторонений від незаконно захопленої і незаконно займаної ним влади, це абсолютно очевидно.

- Анонсована зустріч Путіна і Кім Чен Ина. Про що можуть говорити ці шановні люди?

- Насправді, я дуже сумніваюся, що ця зустріч відбудеться. У всякому разі, до зустрічі Кім Чен Ина з Трампом.

Цілком очевидно, що Путін викинутий з ситуації, а він так любить грати в свої геополітичні шахи. Його викидають і звідти, і звідси. Він крутиться як вуж на сковорідці. Посилає туди Лаврова, а до Лаврова виходить Кім Чен Ин і каже: у мене такий щільний графік, я ледве викроїв час, щоб зустрітися з вами.

А потім кремлівським пропагандистам в засобах масової агітації і пропаганди доводиться фотошопити, домальовувати посмішку похмурому Кім Чен Ину, який в оригіналі не посміхається.

Все це виглядає настільки комічно для людей, які на цьому розуміються. Якщо в Росії були реально вільні засоби теле- і радіомовлення, то вони б, звісно, показали всю абсурдність і гнилість цієї ситуації. І, звісно ж, якби у них працювали нормальні журналісти в повному значенні цього слова, вони б і пряму лінію проводили з Путіним так, як той австрійський журналіст.

- Пишуть, що Іван Ургант 10 червня отримав громадянство Ізраїлю. Виходить, слідом за Романом Абрамовичем. Що, на вашу думку, це може означати?

- Я знаю тільки одне: що в Санкт-Петербурзі черга до ізраїльського консула на імміграційне інтерв'ю на предмет репатріації в Ізраїль. Зараз записують на жовтень.

Оскільки російське громадянство само по собі, на жаль, означає не тільки необхідність отримання віз на в'їзд в більшість країн світу, але ще і приналежність до держави-ізгоя, то цілком природно, що ті люди, у яких є єврейська кров, хочуть отримати ізраїльське громадянство.

Це стосується не тільки Абрамовича і Урганта - це стосується взагалі всіх.

- Є інформація про те, що близько 5 тисяч українських футбольних уболівальників збираються поїхати на ЧС в Росію. Чи слід Україні вживати якісь заходи щодо цих громадян?

- Напевно, навряд чи тут Україна може щось зробити, оскільки вона є демократичною вільною державою. Необхідно випустити офіційні так звані travel adviser - рекомендації Міністерства закордонних справ, попередивши цих людей про потенційні наслідки їх поїздки.

Бажано згадати і факти незаконного затримання, арештів, судів і вироків українським громадянам, імена яких добре відомі. Це вже близько ста чоловік. Це як раз той список, з-за якого проводить голодовку Олег Сенцов.

Це єдине, що можна зробити на практиці. Україна ж не може заборонити свободу пересування.

- Актор Михайло Єфремов запропонував подарувати Кримський міст українцям, щоб таким чином примирити обидві країни. Чи підтримуєте ви таку ініціативу?

- Це пропозиція, яку ні сам Єфремов, ні хто-небудь, перебуваючи при здоровому розумі, не може розцінювати як серйозну. Я дивився його інтерв'ю у Дудя. Це була репліка, сказана жартома. Це був потік свідомості дуже хорошого актора під час інтерв'ю, яке не є якимось офіційним.

Це був жарт і в прямому сенсі, і в непрямому, тому що всі розуміють, і Єфремов теж, що питання примирення з Україною не полягає в приналежності Росії або Україні цього моста.

- Під час тієї ж прямої лінії Путін сказав: "Мені іноді здається, що Україна, вступаючи в новий політичний цикл... Це вибори в Раду, це президентські вибори... Ситуація в зв'язку з цим посилюється. Нинішня українська влада не в змозі вирішити проблему "ЛНР" і "ДНР"". Чи означає це, що Україні слід чекати втручання з боку Кремля в найближчі українські президентські вибори? Якщо так, то як Україна могла б перешкодити цьому?

- Те, що буде втручання в українські вибори - річ цілком очевидна, тут і до ворожки не ходи. Якщо вже вони втручалися в американські, у французькі і в німецькі вибори, то тут абсолютно очевидно, що втручання буде.

Я впевнений, що у Путіна є міркування щодо того, хто буде новим главою держави України. Я думаю, він хотів би, щоб це був не Порошенко.

- На вашу думку, кого хотів би бачити на цій посаді Путін?

- Я не можу назвати конкретного імені. Того, кого він зможе купити - так само, як колись купив Шредера.

Цілком очевидно, що різні політичні сили в Україні можуть засновувати свою передвиборну боротьбу і на помічених фактах зв'язку різних політиків з Путіним. Якимось політикам це може сильно перешкодити, а іншим, навпаки, допомогти.

Але Україна повинна протистояти путінському впливу всіма засобами, які тільки є.

Що стосується результату виборів, то, незважаючи на те, що шлях України з точки А в точку В не є прямим і легким, практично найважливіший фактор правильного руху присутній. Незнання того, хто буде наступним президентом - це найважливіший фактор, який відрізняє вільні країни світу. Ніхто не знає, хто буде наступним президентом США, хто буде главою держави в Великобританії або в вільних країнах Європи.

Дуже добре, що Україна увійшла до категорії вільних за цим показником країн. Це мало не головний фактор для того, щоб рухатися далі. Це саме те, що можна побажати Росії в ім'я досягнення багатьох цілей, в тому числі в ім'я добросусідських відносин з усіма сусідами.