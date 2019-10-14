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14 жовтня • оновлено в 16:38
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/ Розслідування

У Путіна є дві мрії: названо умову припинення війни на Донбасі

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Військовий експерт Олег Жданов заявив, що припинення військових дій на Донбасі можливо тільки тоді, коли здійсняться "дві мрії Путіна".

"У Путіна в цій війні є своя мета, поки він її не доб'ється, все буде як і раніше". Таку думку він висловив в коментарі OBOZREVATEL.

"У нього одна-єдина мета – утримати Україну в політичній орбіті Кремля. З цим пов'язано дві мрії: визнання Криму російським і України як вотчини Росії", – заявив експерт.

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Відповідаючи на запитання про те, чого можна очікувати восени в зоні бойових дій на сході країни, він спрогнозував: "Озброєний конфлікт низької інтенсивності триватиме, з періодичним загостренням і ослабленням – такий, як ми спостерігаємо сьогодні".

Бійці ВСУ, ілюстрація

Бійці ВСУ, ілюстрація

Instagram uaf_general_staff

На думку Жданова, "питання в тому, чого хоче Путін. Мета війни – це суверенітет України. Вся ця кривава бійня на сході країни була організована саме для цього. Поки він його не отримає, нічого не закінчиться".

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Таким чином, цієї осені в зоні бойових дій "абсолютно нічого не зміниться", – переконаний експерт.

Відповідаючи на запитання, чи може Путін скористатися недосвідченістю Зеленського в ролі Верховного головнокомандувача, він сказав: "Думаю, що ні. По-перше, Росія сьогодні не готова до масштабної війни. По-друге, зараз ніхто не дасть розв'язати масштабний конфлікт на європейському континенті, особливо країні, яка має ядерну зброю".

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Як писав OBOZREVATEL, раніше під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський підтримав ідею введення миротворчих сил на Донбас.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт мінські домовленості
Особа
Олег Жданов
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина! война до полной победы!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мечтать оно не вредно))))
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