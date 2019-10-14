У Путіна є дві мрії: названо умову припинення війни на Донбасі

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що припинення військових дій на Донбасі можливо тільки тоді, коли здійсняться "дві мрії Путіна".

"У Путіна в цій війні є своя мета, поки він її не доб'ється, все буде як і раніше". Таку думку він висловив в коментарі OBOZREVATEL.

"У нього одна-єдина мета – утримати Україну в політичній орбіті Кремля. З цим пов'язано дві мрії: визнання Криму російським і України як вотчини Росії", – заявив експерт.

Відповідаючи на запитання про те, чого можна очікувати восени в зоні бойових дій на сході країни, він спрогнозував: "Озброєний конфлікт низької інтенсивності триватиме, з періодичним загостренням і ослабленням – такий, як ми спостерігаємо сьогодні".

Бійці ВСУ, ілюстрація Instagram uaf_general_staff

На думку Жданова, "питання в тому, чого хоче Путін. Мета війни – це суверенітет України. Вся ця кривава бійня на сході країни була організована саме для цього. Поки він його не отримає, нічого не закінчиться".

Таким чином, цієї осені в зоні бойових дій "абсолютно нічого не зміниться", – переконаний експерт.

Відповідаючи на запитання, чи може Путін скористатися недосвідченістю Зеленського в ролі Верховного головнокомандувача, він сказав: "Думаю, що ні. По-перше, Росія сьогодні не готова до масштабної війни. По-друге, зараз ніхто не дасть розв'язати масштабний конфлікт на європейському континенті, особливо країні, яка має ядерну зброю".

Як писав OBOZREVATEL, раніше під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський підтримав ідею введення миротворчих сил на Донбас.

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