У прокурора-хабарника Нечипоренка знайшли апартаменти на мільйони: з'явилося відео

У люструваного районного прокурора Сергія Нечипоренка, якого у 2016 році спіймали на хабарі у $150 тис., знайшли безліч елітної нерухомості в Україні та Болгарії.

Значна частина активів зареєстрована на членів його сім'ї, йдеться в розслідуванні програми "Схеми" – проєкту "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Нечипоренко logos.biz.ua

Так, наприклад, родина Нечипоренка володіє елітним будинком зі штучним озером, тенісним кортом і басейном в селі Хлепча під Києвом.

Крім того, їм належить 4-кімнатна квартира в ЖК "Петропавлівський" в передмісті української столиці.

У самому Києві Нечипоренки придбали офісні приміщення на Великій Житомирській, Богдана Хмельницького і на проспекті Перемоги.

Офіси Нечипоренка в центрі Києва Скриншот відео

Офіси Нечипоренка в центрі Києва Скриншот відео

Офіси Нечипоренка в центрі Києва Скриншот відео

Крім того, колишня дружина Нечипоренка Ірина Орехова (їх підозрюють у фіктивному розлученні) купила величезну двоповерхову недобудову в селі Лісники на Київщині. Не менш розкішне житло сім'я Нечипоренків має і в Петропавлівській Борщагівці. Його площа становить 300 кв. м, також на території розміщений будиночок охорони і басейн.

Нерухомість Нечипоренка під Києвом Скриншот відео

Нерухомість Нечипоренка під Києвом Скриншот відео

Нерухомість Нечипоренка під Києвом Скриншот відео

Нерухомість Нечипоренка під Києвом Скриншот відео

Нерухомість Нечипоренка під Києвом Скриншот відео

Нерухомість Нечипоренка під Києвом Скриншот відео

Нерухомість Нечипоренка під Києвом Скриншот відео

Що стосується закордонної нерухомості, то вона у Нечипоренка зосереджена в Болгарії і здебільшого оформлена на колишню тещу. Йдеться про квартиру на 50 кв. м в Бургасі та паркомісце (на момент придбання житло коштувало майже 800 тис. грн), три квартири в елітному будинку містечка Святий Влас (вартість 2,25 млн грн), а також апартаменти на 270 кв. м і гараж у передмісті Софії (5 млн грн, вартість 1 кв. м таких апартаментів стартує від $1 200).

Нерухомість сім'ї Нечипоренка в Болгарії Скриншот відео

Нерухомість сім'ї Нечипоренка в Болгарії Скриншот відео

Нерухомість сім'ї Нечипоренка в Болгарії Скриншот відео

Нерухомість сім'ї Нечипоренка в Болгарії Скриншот відео

Нерухомість сім'ї Нечипоренка в Болгарії Скриншот відео

Нерухомість сім'ї Нечипоренка в Болгарії Скриншот відео

Крім того, батько-пенсіонер скандального прокурора Нечипоренка купив чотиризірковий готель і землею під ним у курортному селищі Затока Одеської області.

Готель батька Нечипоренка в Затоці Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у колишнього генпрокурора Руслана Рябошапки також знайшли дорогу нерухомість у Франції. Однак він заявив, що для придбання будинку взяв кредит на 440 тисяч євро, який досі виплачує.

Згідно з декларацією генпрокурора, житло у Франції з 2016 року належить його дружині, Олесі Бартовщук. Вона купила будинок площею 154 кв. м і земельну ділянку площею 440 кв. м в містечку Ла-Ванзеє, неподалік від Страсбурга.

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