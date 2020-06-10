У прокуратурі Нідерландів визнали наявність військ Росії на Донбасі

Представниця прокуратури Нідерландів Деді Вуй-а-Цой, виступаючи на процесі у справі про збитий малайзійський Boeing МН17 у Гаазі, заявила, що на Донбасі воюють не сепаратисти, а кадрові російські військові.

Про це йдеться в хроніці засідання 8 червня, опублікованій на сайті "Ґрати". Відзначається, що свій виступ прокурорка почала з огляду ситуації на Донбасі до 17 липня 2014 року. Вуй-а-Цой констатувала, що рейс МН17 збили в зоні військових дій.

"На Сході України в той час тривав збройний конфлікт між українським урядом і декількома озброєними групами. Цьому конфлікту з лютого 2014 року передували захоплення урядових будівель у Донецькій і Луганській області та формування збройних груп. Ці групи заявили, що їхня мета – незалежність частини України і об'єднання з Російською Федерацією", – цитують нідерландську прокурорку.

Катастрофа МН17

Крім того, вона сказала, що зазначені угруповання почали використовувати структурне насильство проти влади і також стосовно цивільних осіб, які не підтримували їхніх дій.

"І хоча в ЗМІ учасників цих збройних груп зазвичай називали "сепаратистами", розслідування показало, що багато хто з бойовиків "ДНР" і "ЛНР" були не українці, яких спонукало бажання відокремитися. Часто ці бійці – громадяни РФ, які приїхали до України воювати. І термін "сепаратист" – не найкращий для того, щоб застосовувати його стосовно всієї ситуації", – наводиться в тексті ще одна цитата Вуй-а-Цой.

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