У прокуратурі Нідерландів визнали наявність військ Росії на Донбасі

Представниця прокуратури Нідерландів Деді Вуй-а-Цой, виступаючи на процесі у справі про збитий малайзійський Boeing МН17 у Гаазі, заявила, що на Донбасі воюють не сепаратисти, а кадрові російські військові.
Про це йдеться в хроніці засідання 8 червня, опублікованій на сайті "Ґрати". Відзначається, що свій виступ прокурорка почала з огляду ситуації на Донбасі до 17 липня 2014 року. Вуй-а-Цой констатувала, що рейс МН17 збили в зоні військових дій.
"На Сході України в той час тривав збройний конфлікт між українським урядом і декількома озброєними групами. Цьому конфлікту з лютого 2014 року передували захоплення урядових будівель у Донецькій і Луганській області та формування збройних груп. Ці групи заявили, що їхня мета – незалежність частини України і об'єднання з Російською Федерацією", – цитують нідерландську прокурорку.
Катастрофа МН17
Крім того, вона сказала, що зазначені угруповання почали використовувати структурне насильство проти влади і також стосовно цивільних осіб, які не підтримували їхніх дій.
"І хоча в ЗМІ учасників цих збройних груп зазвичай називали "сепаратистами", розслідування показало, що багато хто з бойовиків "ДНР" і "ЛНР" були не українці, яких спонукало бажання відокремитися. Часто ці бійці – громадяни РФ, які приїхали до України воювати. І термін "сепаратист" – не найкращий для того, щоб застосовувати його стосовно всієї ситуації", – наводиться в тексті ще одна цитата Вуй-а-Цой.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня в Нідерландах відновили засідання суду з розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу MH17, збитого в небі над Донецьком 2014 року.
Однак на другу сесію судового процесу в цій справі не з'явився жоден із чотирьох підозрюваних.
Під час засідання суддя Хендрік Стейнхаус заявив, що США мають у своєму розпорядженні супутникові фото, на яких показано запуск ракети з "Бука" по Boeing 777 рейсу MH17, збитого над Донецьком у 2014 році.
Також на слуханні у справі МН17 голландський прокурор Тейс Бергер заявив, що в тілах членів екіпажу малайзійського Boeing було знайдено 29 уламків від російської ракети.
Зі свого боку прокурорка Деді Вуй-А-Цой озвучила кілька сценаріїв катастрофи малайзійського Boeing рейсу МН17.
Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що військово-політичне керівництво Росії може стати підозрюваними у судовій справі щодо Boeing 777 рейсу MH17, збитого над Донецьком у 2014 році.
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