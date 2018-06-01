У присутності поліції: матір Бережної облили зеленкою у власній квартирі

Вранці у п'ятницю, 1 червня, група невідомих облила зеленкою мати загиблої екс-регіоналки Ірини Бережної Олену в присутності співробітника поліції.

Як зазначила постраждала в коментарі Newsone, ще о 07:00 до неї прийшла група невідомих, яка почала блокувати квартиру, при цьому поліцейські приїздили до місця події, але нічого не робили.

"Я, звісно, двері не відчиняла. Вони сказали, що є патріотами України. Приїхала поліція. Розвернулася і поїхала. Їх вивели. Вони залишилися блокувати під'їзд. Знову приїхала поліція. До жодних заходів не вдавалася. На третій виклик, після того як вони сказали, що відправлять мене туди, де зараз моя дочка, і залишилося мені всього кілька днів жити, поліцейський приїхав і відрекомендувався мені через двері. Він сказав вийти і пояснити ситуацію. Я тільки відчинила двері, щоб поспілкуватися з поліцейським, в присутності працівника поліції мене повністю облили зеленкою. Я намагалася закрити двері, а вони залили частину квартири. Цей поліцейський розвернувся і пішов", - розповіла вона.

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Бережна зазначила, що вже після того як її облили зеленкою, вона ще раз подзвонила в поліцію і приїхали вже патрульні, які також не реагували на те, що відбувається.

За її словами, вона має намір розповісти про те, що сталося, в ООН і ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 9 травня поліція затримала матір Ірини Бережної Олену.