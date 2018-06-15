У Придністров'ї поблизу кордону України помітили величезну колону військової техніки РФ

На трасі Тирасполь-Рибниця в декількох кілометрах від кордону з Україною помітили переміщення величезної колони російської бронетехніки.

Про це повідомив експерт Артем Філіпенко на своїй сторінці в Facebook.

"Тим часом на трасі Тирасполь-Рибниця в декількох кілометрах від кордону з Україною переміщується колона російської бронетехніки з бази ОГРВ. Це зона безпеки. Їм там пересуватися заборонено. ОБСЄ мовчить?", - прокоментував Філіпенко.

У свою чергу молдавська сторона об'єднаної контрольної комісії підтвердила факт пересування військової техніки.

"Були встановлені 3 колони з різними типами військової та бронетанкової техніки (ТАБ, БРДМ) (можливо, Оперативна група російських військ), які їхали в супроводі спеціальних транспортних засобів неконституційних ополченских структур. Просити відповідь інших учасників про пересування військових колон, придністровський учасник в ОКК вказав, що вся військова техніка Тирасполя знаходиться в місцях постійного розгортання і не пересувається по Зоні безпеки, і представники Російської Федерації повідомили, що вони інвентаризують даний випадок і проінформують ОКК на наступному засіданні, яке відбудеться 21 червня 2018 року", - йдеться в поясненні молдавської сторони.

Як писав OBOZREVATEL, на думку президента Молдови Ігоря Додона, у Тирасполя є два сценарії - або стати частиною України, або Молдови. Сам він виступає за реалізацію другого сценарію.