У Полтаві Нацкорпус побився з поліцією: з'явилося відео

У центрі Полтави під час візиту президента Петра Порошенка представники Нацкорпуса намагалася спровокувати конфлікт з працівниками поліції.

Правоохоронці несли службу по охороні громадської безпеки і порядку на площі біля театру Гоголя, повідомила прес-служба обласної поліції.

В результаті провокації постраждав один цивільний. Поліція припинила протиправну діяльність молодих людей і затримала їх.

У той же час місцеве видання "Полтавщина" уточнило, що поліція затримала близько півтора десятка хлопців, вони кидали в поліцейських м'які іграшки у вигляді свинок.

"На зауваження правоохоронців вони не реагували. Чоловіків опитують щодо мети їх перебування і їх дій. З'ясовують обставини. Попередня кваліфікація їх дій - дрібне хуліганство", - йдеться в повідомленні.

Після Порошенко виступив зі сцени. Паралельно, з іншого боку, на площі представники Нацкорпуса проводили акцію "Свинарчук за ґрати" з м'якими іграшками поросят.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центр Києва вдень 16 березня стягнули тисячі поліцейських і бронетехніку для підтримки правопорядку під час масових акцій протесту, які організовував Нацкорпус.

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