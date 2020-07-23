У Полтаві чоловік погрожує підірвати себе разом із поліцейським. Фото

Карина Бондаренко Розслідування 10:42, 23.07.2020 Оновлено: 10:54, 23.07.2020

У Полтаві невідомий чоловік викрав автомобіль, а потім нібито взяв у заручники поліцейського, який приїхав на виклик.

Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина". Відзначається, що зловмисник погрожує підірвати себе разом з правоохоронцем. На місце події прибули вибухотехніки, слідчо-оперативна група і співробітники карного розшуку, зазначили на сайті Національної поліції України в Полтавській області.

"На вулиці Остапа Вишні проводиться спецоперація по затриманню підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір і погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть переговори", – йдеться в повідомленні.

У Полтаві чоловік погрожує підірвати себе разом з поліцейським
irt.pl.ua
У Полтаві чоловік погрожує підірвати себе разом з поліцейським
irt.pl.ua
У Полтаві чоловік погрожує підірвати себе разом з поліцейським
irt.pl.ua
У Полтаві чоловік погрожує підірвати себе разом з поліцейським
irt.pl.ua
На місце НП прибули правоохоронці
Національна поліція
Місце події
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