У Полтаві чоловік погрожує підірвати себе разом із поліцейським. Фото

У Полтаві невідомий чоловік викрав автомобіль, а потім нібито взяв у заручники поліцейського, який приїхав на виклик.

Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина". Відзначається, що зловмисник погрожує підірвати себе разом з правоохоронцем. На місце події прибули вибухотехніки, слідчо-оперативна група і співробітники карного розшуку, зазначили на сайті Національної поліції України в Полтавській області.

"На вулиці Остапа Вишні проводиться спецоперація по затриманню підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір і погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть переговори", – йдеться в повідомленні.

У Полтаві чоловік погрожує підірвати себе разом з поліцейським irt.pl.ua

У Полтаві чоловік погрожує підірвати себе разом з поліцейським irt.pl.ua

У Полтаві чоловік погрожує підірвати себе разом з поліцейським irt.pl.ua

У Полтаві чоловік погрожує підірвати себе разом з поліцейським irt.pl.ua

На місце НП прибули правоохоронці Національна поліція

Місце події Карта

Новина доповнюється...