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10 березня • оновлено в 12:15
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/ Розслідування

У Полтаві батько на очах у натовпу жорстоко побив доньку. Відео 18+

2.6т
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У Полтаві батько жорстоко побив 14-річну дочку. Дитину забрали від родини і помістили в реабілітаційний центр.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НПУ в Полтавській області.

"Співробітниками поліції Полтави був виявлений в соціальній мережі фрагмент відеозапису, де доросла людина жорстоко поводиться з неповнолітньою дівчиною. З відео було зрозуміло, що застосування сили до дитини відбувалося біля одного з парків в центральній частині міста Полтава", – йдеться в повідомленні.

У Полтаві побили дитину

У Полтаві побили дитину

На опублікованому в мережі відео показано, що чоловік тримав дівчину за волосся, бив її кулаком по тілу та головою об кам'яний парапет.

"Кременчуцька газета" пише, що побитою виявилася прийомна дочка, яка періодично тікала з дому.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кваліфікуючими ознаками статті 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). Зараз тривають слідчі дії та вирішується питання про доцільність подальшого перебування дівчини в цій родині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Путивль Сумської області в школі-інтернаті один учень жорстоко побив свого ровесника, а інший знімав все на відео.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Полтава
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Гоша Злой
Гоша Злой
жесть. не зря сбегала от такого неадеквата
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Супрун клялась остатками своих волос, что в приемных семьях детям будет лучше, поэтому все детдома и интернаты надо срочно и одномоментно закрыть. И сейчас это продолжается. Как бы там не оказалось, что он ее ещё и насиловал.
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