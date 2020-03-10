У Полтаві батько жорстоко побив 14-річну дочку. Дитину забрали від родини і помістили в реабілітаційний центр.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НПУ в Полтавській області.

"Співробітниками поліції Полтави був виявлений в соціальній мережі фрагмент відеозапису, де доросла людина жорстоко поводиться з неповнолітньою дівчиною. З відео було зрозуміло, що застосування сили до дитини відбувалося біля одного з парків в центральній частині міста Полтава", – йдеться в повідомленні.

У Полтаві побили дитину

На опублікованому в мережі відео показано, що чоловік тримав дівчину за волосся, бив її кулаком по тілу та головою об кам'яний парапет.

"Кременчуцька газета" пише, що побитою виявилася прийомна дочка, яка періодично тікала з дому.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кваліфікуючими ознаками статті 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). Зараз тривають слідчі дії та вирішується питання про доцільність подальшого перебування дівчини в цій родині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Путивль Сумської області в школі-інтернаті один учень жорстоко побив свого ровесника, а інший знімав все на відео.

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