У Польщі завдяки СБУ засудили підпалювачів угорського культурного центру в Ужгороді

Суд у Кракові, за матеріалами Служби безпеки України, засудив трьох колишніх правих активістів Фаланґи та Стшельца за спробу підпалити угорський культурний центр в Ужгороді. Організатор та виконавці провокації отримали реальні тюремні строки.

Про це повідомляєтся на сайті СБУ.

Спроба підпалу угорського центру була здійснена у лютому 2018 року. Тоді двоє виконавців намагалися підпалити будівлю Угорського товариства культури в Ужгороді. Один з них кинув пляшку з коктейлем Молотова, інший фіксував підпал на відео.

За фактом злочину було розпочате кримінальне провадження. Після здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники СБУ встановили причетність до підпалу будівлі двох громадян Польщі, які входять до праворадикальної організації Фаланга. Учасники цієї структури брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків угруповань "ЛНР" і "ДНР".

Українські правоохоронці ідентифікували цих людей через камери відеоспостереження, встановили мобільні телефони, з яких вони координували свої дії, автозаправну станцію, де вони купували пальне для підпалу, коли перетнули кордон з Україною.

Під час досудового слідства було встановлено, що організував підпал третій учасник польської праворадикальної структури.

Усі матеріали українська сторона передала через Генеральну прокуратуру України до Генеральної прокуратури Польщі. Польські правоохоронці затримали трьох зловмисників. Суд у Кракові визнав фігурантів винними у вчиненні злочину. Організатора засуджено до трьох років позбавлення волі, виконавців до менших термінів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що замовника підпалу центру угорців в Ужгороді пов'язували з бізнесменом з РФ. Сама ж провокація була спрямована на загострення стосунків між Україною та Угорщиною.

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