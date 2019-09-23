У Польщі затримали дружину українського топчиновника: названа причина

22 вересня польські митники затримали дружину високопоставленого чиновника Нацполіції України та ще двох українців і одного громадянина Хорватії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав блогер Павло Верещагін. Затримання відбулося на автопереході "Хребенне – Рава-Руська". Причина – недекларування 650 тисяч євро.

"Вони їхали з України в Польщу на "Мерседес" з номерами КА0007ВХ. Причина затримання – недекларування 650 тисяч євро", – написав Верещагін.

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Він зазначив, що за отриманою інформацією з української сторони, перетин кордону (коридор) забезпечували представники Прикордонної служби України.

Нині українці досі в статусі затриманих на польському кордоні. Офіційної інформації поки немає.

Як писав OBOZREVATEL, у Варшаві (Польща) в рамках спецоперації із боротьби з контрабандою бурштину затримали шістьох осіб, серед яких двоє громадян України, котрі представилися співробітниками спецслужб.

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