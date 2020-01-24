У Польщі загинув українець: перші подробиці

У польському місті Вроцлав за трагічних обставин загинув молодий заробітчанин із Волині.

Нещасний випадок трапився 23 січня приблизно о 13-ій годині на будмайданчику неподалік від Лесниці. Про це, посилаючись на слова знайомих загиблого, повідомляють "Волинські Новини".

Зокрема, двоє працівників постраждали внаслідок удару електроструму. Аварія виникла під час вивантаження будівельних матеріалів.

В Польщі трагічно помер українець

Зазначається, що на місце прибула екстрена медична допомога, і навіть прилетів вертоліт швидкої допомоги. Постраждалих забрали до госпіталю. Однак українця врятувати не вдалося.

Чоловіку було 23 роки, він проживав у селі Діброва Ківерцівського району. В загиблого залишилося двоє дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі помер заробітчанин Василь Черней, якому стало погано просто на робочому місці. Керівниця фірми не надала йому допомоги, а потім вивезла труп до лісу.

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