У Польщі загадково загинув українець: що відомо

У Польщі за загадкових обставин загинув українець – 26-річний заробітчанин Сергій Савенков.

Про це повідомляє портал gazeta.zp.ua. Відзначається, що житель Бердянська в останній раз вийшов на зв'язок із рідними 7 травня.

Тоді він сказав, що знаходиться біля готелю Mercure, у нього немає грошей, документів і він погано себе почуває. У той день чоловік повинен був повертатися з заробленими грошима додому.

gazeta.zp.ua

Відомо, що за два місяці до цього йому зробили операцію на головному мозку, через що в нього могли бути провали в пам'яті.

Рідним повідомляли, що пізніше молодого чоловіка бачили на залізничному вокзалі Кракова. 24 травня батько і брат Савенкова приїхали в Польщу для впізнання тіла.

За словами медиків, українець впав із висоти 9 поверху й загинув на місці, проте рідні припускають, що його могли вбити. Зараз вони збирають гроші на транспортування тіла в Україну.

gazeta.zp.ua

Як писав OBOZREVATEL, 17 березня в Кракові під час будівельних робіт біля королівського замку на Вавелі загинув громадянин України. До смерті 45-річного чоловіка привів зсув.

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