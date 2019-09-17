У Польщі в ДТП потрапив український автобус із пасажирами: перші фото

На автомагістралі А4 біля села Ружа Підкарпатського воєводства (Польща) в ДТП потрапив автобус із українськими реєстраційними номерами. Він врізався у бар'єрну огорожу, а потім упав.

Аварія трапилася на ділянці Тарнув – Дембіца, написало видання RMF24 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У транспортному засобі перебувало дев'ятеро осіб. Всі вони вийшли з автобуса самостійно.

У Польщі в ДТП потрапив український автобус із пасажирами RMF24

Ще не відомо, що стало причиною ДТП.

У Польщі в ДТП потрапив автобус із українськими реєстраційними номерами RMF24

Він врізався в бар'єрну огорожу, а потім впав RMF24

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Василівському районі Запорізької області 28 червня трапилася смертельна ДТП з туристами.

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