У Польщі в ДТП потрапив український автобус із пасажирами: перші фото

На автомагістралі А4 біля села Ружа Підкарпатського воєводства (Польща) в ДТП потрапив автобус із українськими реєстраційними номерами. Він врізався у бар'єрну огорожу, а потім упав.
Аварія трапилася на ділянці Тарнув – Дембіца, написало видання RMF24 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У транспортному засобі перебувало дев'ятеро осіб. Всі вони вийшли з автобуса самостійно.
У Польщі в ДТП потрапив український автобус із пасажирами
RMF24
Ще не відомо, що стало причиною ДТП.
У Польщі в ДТП потрапив автобус із українськими реєстраційними номерами
RMF24
Він врізався в бар'єрну огорожу, а потім впав
RMF24
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Василівському районі Запорізької області 28 червня трапилася смертельна ДТП з туристами.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся