Порізали спину і сідниці: у Польщі українці напали на земляка

У Кракові (Польща) у вівторок, 19 листопада, двоє українців із ножем напали на свого 21-річного співвітчизника й завдали йому важкі поранення.

Двоє підозрюваних, яким по 21 і 19 років, були затримані поліцією в середу після полудня в їх краківській квартирі, передає "Польське радіо".

Інцидент стався пізно ввечері на вулиці Скаржинського, неподалік від гуртожитків одного з місцевих вишів.

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Уточнюється, що постраждалого студента госпіталізували з колотими ранами спини і сідниць.

На місці злочину працювала поліція і прокуратура. Правоохоронці вивчили сліди і записи з камер відеоспостереження, допитали свідків. Слідчі з'ясовують роль затриманих у нападі, а також мотиви їхнього злочину.

Ілюстрація pixabay.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Польщі на яблучній плантації в Садковіці (Лодзьке воєводство) були знайдені мертвими двоє заробітчан з України.

Односельці загиблих підозрюють, що хтось спеціально відкрив вікно в морозильній камері для фруктів, куди залізли чоловіки, після чого замкнув їх усередині.

Рідні вважають, що інцидент – інсценування, який підлаштували, щоб не розплачуватися із заробітчанами.

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