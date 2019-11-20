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20 листопада • оновлено в 23:54
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/ Розслідування

Порізали спину і сідниці: у Польщі українці напали на земляка

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У Кракові (Польща) у вівторок, 19 листопада, двоє українців із ножем напали на свого 21-річного співвітчизника й завдали йому важкі поранення.

Двоє підозрюваних, яким по 21 і 19 років, були затримані поліцією в середу після полудня в їх краківській квартирі, передає "Польське радіо".

Інцидент стався пізно ввечері на вулиці Скаржинського, неподалік від гуртожитків одного з місцевих вишів.

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Уточнюється, що постраждалого студента госпіталізували з колотими ранами спини і сідниць.

На місці злочину працювала поліція і прокуратура. Правоохоронці вивчили сліди і записи з камер відеоспостереження, допитали свідків. Слідчі з'ясовують роль затриманих у нападі, а також мотиви їхнього злочину.

Ілюстрація

Ілюстрація

pixabay.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Польщі на яблучній плантації в Садковіці (Лодзьке воєводство) були знайдені мертвими двоє заробітчан з України.

Односельці загиблих підозрюють, що хтось спеціально відкрив вікно в морозильній камері для фруктів, куди залізли чоловіки, після чого замкнув їх усередині.

Рідні вважають, що інцидент – інсценування, який підлаштували, щоб не розплачуватися із заробітчанами.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Польща
Теги
Ukrajinci v Polsku поліція
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Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
госпитализировали с колотыми ранами спины и ягодиц. Что с ним делали в такой позе?
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Николаев Олег
Николаев Олег
Европейцы приехали
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Александрович Валера
Александрович Валера
Хотели его
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