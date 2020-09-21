У Польщі українець інсценував загибель, щоб отримати 190 млн грн. Фото та відео

Українець, який отримав польське громадянство, застрахував своє життя на 26 млн злотих (понад 192 млн грн) і вирішив інсценувати свою смерть.

Із заявою про загибель 38-річного сина в страхові компанії Польщі звернулася його мати, повідомляється на сайті польської поліції (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

За даними слідства, громадянка України в жовтні 2019 року на території Польщі подала позов в 10 місцевих страхових компаній позов про компенсацію за смерть сина. Вона надала документи, згідно з якими чоловік потонув на Київському водосховищі в липні під час зіткнення човнів, а його тіло кремували наступного дня.

Правоохоронці з'ясували, що українець уклав договори з компаніями в період з жовтня 2018 року по січень 2019 року. Також вони з'ясували, що вже після нібито смерті чоловік подорожував за кордон за польським паспортом. Зокрема, він побував в Великобританії, Туреччини, на Кіпрі.

Поліція затримала українця за шахрайство. польська поліція

Поліція затримала підозрюваного на прикордонному пункті пропуску "Дорогуськ". Його заарештували на три місяці, а прокуратура пред'явила обвинувачення у шахрайстві в особливо великому розмірі. Українцю загрожує до 10 років в'язниці.

Польські правоохоронці уточнили, що Державне бюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження у зв'язку з наданням неправдивих показань матір'ю чоловіка і співробітників, які проводили судово-медичну експертизу.

(Відео – польської поліції)

Як повідомляв OBOZREVATEL, громадянин України, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, під час тест-драйву в Польщі розбив автомобіль, який мав намір придбати.