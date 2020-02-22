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22 лютого • оновлено в 22:52
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У Польщі спіймали українця з тисячею таблеток для потенції

2.2т
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У Польщі заарештували 27-річного українця, який намагався незаконно вивезти на територію Європейського Союзу тисячу таблеток для чоловічої потенції під назвою "Золотий коник".

Як повідомляє "Сегодня" з посиланням на підрозділ польської податкової служби в Любліні, чоловік віз таблетки для потенції через пункт пропуску в Дорогуску.

Повідомляється, що упаковка препарату обіцяла "необмежені можливості любовної пристрасті". При цьому, українець спробував запевнити митників, що придбав таблетки для потенції на прохання своєї знайомої.

Препарат "Золотий коник"

Препарат "Золотий коник"

ubelskie.kas.gov.pl

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У матеріалі наголошується, що товар у чоловіка вилучили, оскільки його переміщення через кордон заборонено. Засіб містить екстракт морського коника – це вид невеликих морських променеперихриб сімейства голкові, який перебуває на межі зникнення й охороняється Вашингтонською конвенцією CITES.

Також стало відомо, що 800 аналогічних таблеток для потенції через пункт пропуску в Зосіні намагалася вивезти з України і 55-річна громадянка Польщі. Жінка запевняла, що вони призначені для власних потреб. Товар у неї також вилучили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські правоохоронці викрили контрабандну схему поставки сигарет з окупованого Донбасу. У ній були задіяні бійці ЗСУ.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Польща
Тег
контрабанда
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Он собирался всех кацaпов в округе перетр@хать! Кац@п - это потомственный педер@ст!
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