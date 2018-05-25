У Польщі розкопали скандальну могилу воїнів УПА

У польському селі Грушовічі під часрозкопок на місці зруйнованого пам'ятника воїнам Української повстанської армії було виявлено поховання.

"Могила воїнів УПА в Грушовичах не була символічною... Глибина поховання до одного метра", - повідомив в Facebook начальник відділу обліку та збереження місць пам'яті українського Інституту нацпам'яті Павло Подобєд.

Він пояснив, що розкопки проводять співробітники Інституту національної пам'яті Польщі. Для відкриття труни запрошені римсько-католицький і греко-католицький священики.

facebook.com/pavlo.podobed

facebook.com/pavlo.podobed

facebook.com/pavlo.podobed

facebook.com/pavlo.podobed

facebook.com/pavlo.podobed

facebook.com/pavlo.podobed

facebook.com/pavlo.podobed

За словами Подобєда, польська сторона зібралася відкрити труну, тому що не вірить, що в ній поховані воїни УПА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 квітня представники польських націоналістичних організацій під керівництвом місцевої влади демонтували надгробний пам'ятник воїнам УПА на кладовищі в Грушовичах.