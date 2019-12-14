У поліції пояснили раптові обшуки у Мухарського. Відео

У Міністерстві внутрішніх справ України прокоментували проведення обшуків у квартирі телеведучого, актора та письменника Антіна Мухарського (Ореста Лютого), які він "пов’язав", ймовірно, із розслідуванням у справі Шеремета.

Силовики не підтвердили, але й не спростували пряму причетність до неї самого шоумена. Подробиці розповів директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко в ефірі каналу "Прямий" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нас тільки допитаних 3700 осіб, а може бути ще більше. Тому я б просив не сприймати будь-які слідчі дії як якийсь вирок", – заявив він, додавши, що у справі проводилося і ще проводитиметься багато слідчих дій, зокрема й обшуків.

У МВС прокоментували обшуки в Мухарського

Окрім цього, він підкреслив, що слідство має повне право проводити будь-які дії, які були санкціоновані судом. Водночас, за його словами, обшук у помешканні, чиїм би воно не було, – не може вважатися вироком тим, хто там перебуває.

"Це свідчить тільки про те, що слідство хоче в цьому місці знайти певні відомості, які, на його думку, мають для нього суттєве значення", – підсумував представник МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 13 грудня у Києві, на Подолі, правоохоронці прийшли з обшуками до квартири українського телеведучого Антіна Мухарського (Ореста Лютого). У помешканні на той час були квартиранти.

Згодом Мухарський, у київській квартирі якого здійснили обшуки, записав відеозвернення, заявивши, що ці події дуже збігаються з брифінгом МВС, на якому оголосили про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

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