У поліції пообіцяли нагороду за упіймання полтавського терориста-втікача

За допомогу в упійманні Романа Скрипника, який під час затримання погрожував підірвати гранату і взяв у заручники поліціянта на Полтавщині, обіцяно грошову винагороду.

Про це розповів пресофіцер Головного управління Національної поліції в Полтавській області Роман Гришин, передає Уніан.

"Ми сьогодні (24 липня. – Ред.) оголосимо про те, що за інформацію, яка допоможе у розшуку особливо небезпечного злочинця, поліція заплатить грошову винагороду. Суму поки я назвати не можу, це питання якраз зараз узгоджується", – повідомив спікер.

За його словами, Скрипника вже оголосили в розшук і сьогодні всі відділи поліції отримають на нього орієнтування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтаві під час спецоперації із затримання зловмисника, який вкрав автомобіль, останній чинив опір і погрожував співробітникам поліції гранатою РГД-5. Чоловік узяв у заручники двох співробітників поліції.

У МВС повідомили, що зловмисником виявився раніше судимий 32-річний Скрипник Роман Миколайович.

Із загарбником вели переговори, після чого він обміняв поліціянта на начальника карного розшуку в Полтавській області Віталія Шияна та поїхав з ним на цьому авто в напрямку виїзду з міста. Станом на 24 липня в Полтавській області поліція продовжує пошуки Скрипника.