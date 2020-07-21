У поліції назвали ім'я чоловіка, який захопив автобус у Луцьку

Вікторія Жмайло Розслідування 11:36, 21.07.2020 Оновлено: 12:36, 21.07.2020

Чоловік, який узяв у заручники людей в автобусі в Луцьку, назвався правоохоронцям Максимом Поганим.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. "Пріоритетом є діалог з особою, яка захопила заручників. Чоловік зателефонував о 9:25 у поліцію та назвався ім'ям Максим Поганий", – написав він.

Крім того, виявилося, що в мережі під авторством Максима Поганого є книга "Філософія Злочинця", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилося відео з ймовірним терористом у Луцьку, який захопив автобус із людьми. Його опублікував сам чоловік на сторінці в YouTube за три години до захоплення автобуса.

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