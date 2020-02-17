Прикували себе ланцюгами до каністр із бензином: протести гірників на Донбасі набирають обертів

У місті Покровськ (колишній Красноармійськ) Донецької області гірники ДП "ВК "Краснолиманська" під час акції протесту через невиплату зарплат прикували себе ланцюгами до каністр із бензином.

Протести біля будівлі міської адміністрації тривають уже другий день, повідомили "Новости Донбасса" 17 лютого.

Співробітники вугільного підприємства вимагають повністю погасити перед ними заборгованість за жовтень, листопад, грудень 2019 року та січень 2020-го.

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На площі Шибанкова також розбили намети ветерани АТО, які вирішили підтримати протестувальників.

Нагадаємо, борги із зарплати перед працівниками ДП "ВК "Краснолиманська" на початок лютого становили понад 89 млн гривень. У знак протесту 72 гірника залишилися під землею.

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06239.com.ua

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у лютому уряд України погасив заборгованості зарплати працівникам дев'яти шахт, виділивши 163 млн гривень.

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