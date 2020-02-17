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17 лютого • оновлено в 21:01
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Прикували себе ланцюгами до каністр із бензином: протести гірників на Донбасі набирають обертів

1.7т
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У місті Покровськ (колишній Красноармійськ) Донецької області гірники ДП "ВК "Краснолиманська" під час акції протесту через невиплату зарплат прикували себе ланцюгами до каністр із бензином.

Протести біля будівлі міської адміністрації тривають уже другий день, повідомили "Новости Донбасса" 17 лютого.

Співробітники вугільного підприємства вимагають повністю погасити перед ними заборгованість за жовтень, листопад, грудень 2019 року та січень 2020-го.

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На площі Шибанкова також розбили намети ветерани АТО, які вирішили підтримати протестувальників.

Нагадаємо, борги із зарплати перед працівниками ДП "ВК "Краснолиманська" на початок лютого становили понад 89 млн гривень. У знак протесту 72 гірника залишилися під землею.

Прикували себе ланцюгами до каністр із бензином: протести гірників на Донбасі набирають обертів

06239.com.ua

Прикували себе ланцюгами до каністр із бензином: протести гірників на Донбасі набирають обертів

pokrovsk.news

Прикували себе ланцюгами до каністр із бензином: протести гірників на Донбасі набирають обертів

06239.com.ua

Прикували себе ланцюгами до каністр із бензином: протести гірників на Донбасі набирають обертів

pokrovsk.news

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у лютому уряд України погасив заборгованості зарплати працівникам дев'яти шахт, виділивши 163 млн гривень.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини Донбасу Донбас фотографии зарплата долги протест шахтарі
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Показуха ! Не было бы денег у горняков- не купили бы бензин !Купить бензин не каждому доступно . СУГС.
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