У планах – 400 км: у "Слузі народу" розповіли, що буде з розведенням на Донбасі

Незважаючи на те, що Генеральний штаб ЗСУ вивчає перспективу відведення військ ще на 400 км фронту, поки перестановки обмежаться Станицею Луганською, Золотим і Петрівським.

Таку заяву озвучив голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Завітневич у інтерв'ю ВВС.

"Що мені відомо: розвели в цих трьох населених пунктах – і все. Так, Генштаб вивчає інші ділянки на 400 км фронту. Але ніяких завдань ні верховний головнокомандувач, ні міністр, ні начальник Генштабу щодо інших ділянок не ставили. Наказ чіткий – три населені пункти", – запевнив він.

Відведення військ на Донбасі "Ракурс"

Парламентар підкреслив, що далі Україна чекатиме зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами "нормандської четвірки". І вже за її підсумками, найімовірніше, ухвалюватиметься рішення про подальше розведення військ.

Як писав OBOZREVATEL:

заступник командувача операції Об'єднаних сил Богдан Бондар заявив, що розведення сил і засобів на нових ділянках Донбасу через погодні умови в зимовий час неможливе.

Зі свого боку президент Росії Володимир Путін виступив за розведення військ по всій лінії фронту на окупованому Донбасі.

Європейський союз побачив "обнадійливі сигнали" в процесі розведення військ на Донбасі після завершення його чергового етапу біля Петрівського і Богданівки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся