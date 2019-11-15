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15 листопада • оновлено в 16:10
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У планах – 400 км: у "Слузі народу" розповіли, що буде з розведенням на Донбасі

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Незважаючи на те, що Генеральний штаб ЗСУ вивчає перспективу відведення військ ще на 400 км фронту, поки перестановки обмежаться Станицею Луганською, Золотим і Петрівським.

Таку заяву озвучив голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Завітневич у інтерв'ю ВВС.

"Що мені відомо: розвели в цих трьох населених пунктах – і все. Так, Генштаб вивчає інші ділянки на 400 км фронту. Але ніяких завдань ні верховний головнокомандувач, ні міністр, ні начальник Генштабу щодо інших ділянок не ставили. Наказ чіткий – три населені пункти", – запевнив він.

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Відведення військ на Донбасі

Відведення військ на Донбасі

"Ракурс"

Парламентар підкреслив, що далі Україна чекатиме зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами "нормандської четвірки". І вже за її підсумками, найімовірніше, ухвалюватиметься рішення про подальше розведення військ.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі
Особи
Олександр Завітневич Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Партія Слуга народу
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