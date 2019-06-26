У партії Смешка ''засвітився'' ставленик російського олігарха

У списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь" виявилася людина російського олігарха — "смотрящий" в "Аграрному фонді" Денис Пугач.
Він займає 25 місце у партійному списку "Сили і честі" — ця інформація вже опублікована на сайті Центральної виборчої комісії. В офіційній біографії Дениса Пугача зазначено, що він є радником голови правління "Аграрного фонду".
При цьому з компанією афілійований і одіозний російський олігарх Олексій Федоричев. Він відомий своїми інвестиціями в агропромисловий сектор.
До слова, ще у квітні 2018 року Федоричев потрапив у поле зору НАБУ, де його оголосили у розшук. Олігарх відомий своїми вкладеннями у футбольні клуби, він спонсорує ФК "Монако", а також володіє московським клубом "Динамо".
Денис Пугач
Посвідчення Пугача
Денис Пугач є "смотрящим" у фонді з боку російського підприємця. Він регулярно літає до Монако (де і проживає Федоричев), а також до Відня (Австрія) де до сьогодні перебуває український олігарх Дмитро Фірташ.
Олексій Федоричев
Латифундист
За інформацією OBOZREVATEL, 25 місце у списку партії "Сила і честь" Пугачу купили за 1 мільйон доларів. У разі проходження політичної сили до парламенту за місце заплатять ще 1 мільйон.
Спочатку ж у партії Смешка вимагали за місце 3 мільйони доларів. Фінансову частину витрат оплатить російський олігарх.
Це аж ніяк не перша інформація про купівлю місць у списку Ігоря Смешка. У політичній силі перебувають колишні "кучмісти", працівники спецслужб, чинні депутати та одіозні ексчиновники.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Після висунення Смешка на вибори президента України спливла інформація про гучні скандали, у яких він замішаний.
Наприклад, стало відомо, що він тримає на банківських рахунках $121,8 тис., €112,9 тис., 9,3 тис. грн, а також $270 тис. готівкою. Крім того, Смешко досі володіє орденом Дружби народів (Російська Федерація).
Ексглава СБУ Микола Маломуж розповів, що свого часу Смешко був призначений на посаду голови СБУ як креатура Віктора Медведчука напередодні президентських виборів 2004 року.
Журналістка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що Смешко продає місця у своїй політичній силі за вражаючими цінами. Більше того, рекламу він розміщує навіть у газеті безкоштовних оголошень.
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