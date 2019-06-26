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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Розслідування

У партії Смешка ''засвітився'' ставленик російського олігарха

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У списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь" виявилася людина російського олігарха "смотрящий" в "Аграрному фонді" Денис Пугач.

Він займає 25 місце у партійному списку "Сили і честі" ця інформація вже опублікована на сайті Центральної виборчої комісії. В офіційній біографії Дениса Пугача зазначено, що він є радником голови правління "Аграрного фонду".

При цьому з компанією афілійований і одіозний російський олігарх Олексій Федоричев. Він відомий своїми інвестиціями в агропромисловий сектор.

До слова, ще у квітні 2018 року Федоричев потрапив у поле зору НАБУ, де його оголосили у розшук. Олігарх відомий своїми вкладеннями у футбольні клуби, він спонсорує ФК "Монако", а також володіє московським клубом "Динамо".

Денис Пугач

Денис Пугач

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Посвідчення Пугача

Посвідчення Пугача

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Корупція та схеми на митниці: у партію Смешка потрапив скандальний кандидат

Денис Пугач є "смотрящим" у фонді з боку російського підприємця. Він регулярно літає до Монако (де і проживає Федоричев), а також до Відня (Австрія) де до сьогодні перебуває український олігарх Дмитро Фірташ.

Олексій Федоричев

Олексій Федоричев

Латифундист

За інформацією OBOZREVATEL, 25 місце у списку партії "Сила і честь" Пугачу купили за 1 мільйон доларів. У разі проходження політичної сили до парламенту за місце заплатять ще 1 мільйон.

Спочатку ж у партії Смешка вимагали за місце 3 мільйони доларів. Фінансову частину витрат оплатить російський олігарх.

Це аж ніяк не перша інформація про купівлю місць у списку Ігоря Смешка. У політичній силі перебувають колишні "кучмісти", працівники спецслужб, чинні депутати та одіозні ексчиновники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Ігор Смешко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019кандидат
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