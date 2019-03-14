"У орк*в істерика!" У Донецьку піднялася паніка через символ України

В окупованому Донецьку невідомі вивісили офіційний державний символ України — прапор.
Відповідну фотографію опублікував блогер "Фашик Донецький" у своєму Twitter, уточнивши, що знімок зроблений у мікрорайоні "Мирний".
"У орків істерика, на мікрорайоні тотальний шмон. Будьте обережні", — написав він.
Прапор України в Донецьку
Фашик Донецький, Twitter
Прапор України в Донецьку
hochu_domoy, Twitter
Користувачі підтримали патріотичний вчинок невідомих.
"На честь Дня добровольця! Слава Україні! Героям Слава!", "Наші голуби миру не розуміють наскільки це одночасно сміливий і божевільний вчинок", "Демонстрація того, що їх не бояться, що їм кидають виклик, що є ще патріоти, що не всіх залякали","Як красиво","Наші в місті","Засинали в дирляндії, прокинулися в Україні", — прокоментували вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" місцеві жителі скаржилися, що працюють за $37-100 на місяць. Зарплат не вистачає навіть на необхідний набір продуктів.
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