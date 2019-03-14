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"У орк*в істерика!" У Донецьку піднялася паніка через символ України

3.4тЧитати матеріал російською

В окупованому Донецьку невідомі вивісили офіційний державний символ України — прапор.

Відповідну фотографію опублікував блогер "Фашик Донецький" у своєму Twitter, уточнивши, що знімок зроблений у мікрорайоні "Мирний".

"У орків істерика, на мікрорайоні тотальний шмон. Будьте обережні", — написав він.

Прапор України в Донецьку

Прапор України в Донецьку

Фашик Донецький, Twitter

"У орк*в істерика!" У Донецьку піднялася паніка через символ України
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Прапор України в Донецьку

Прапор України в Донецьку

hochu_domoy, Twitter

Користувачі підтримали патріотичний вчинок невідомих.

"На честь Дня добровольця! Слава Україні! Героям Слава!", "Наші голуби миру не розуміють наскільки це одночасно сміливий і божевільний вчинок", "Демонстрація того, що їх не бояться, що їм кидають виклик, що є ще патріоти, що не всіх залякали","Як красиво","Наші в місті","Засинали в дирляндії, прокинулися в Україні", — прокоментували вони.

"У орк*в істерика!" У Донецьку піднялася паніка через символ України
"У орк*в істерика!" У Донецьку піднялася паніка через символ України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" місцеві жителі скаржилися, що працюють за $37-100 на місяць. Зарплат не вистачає навіть на необхідний набір продуктів.

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Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
Новини ДНР
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Рагулячья перемога. Все подвиги бандеровцев состоят в том, чтобы втихаря повесить флаг, тихонько спеть гимн и потужно насрать себе в шаровары.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Не только в Донецке, но и в Кремле у Путина началась паника и истерика от этого мощного перфоманса.
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