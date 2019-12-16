Били металевим прутом: на Волині напали на депутата

У понеділок, 16 грудня, в Нововолинську Волинської області жорстоко побили депутата міської ради.

Про це повідомила пресслужба ГУ Національної поліції в регіоні. Відзначається, що інцидент трапився близько 13:00 на вулиці Кобзаря.

За даними правоохоронців, під час конфлікту невідомий заподіяв депутату тілесних ушкоджень металевим прутом.

На Волині депутата побили металевим прутом news.mspravka.info

На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група і керівництво Нововолинського відділення поліції. Постраждалого відправили на обстеження в лікарню.

Слідчі кваліфікували цю подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко заявив, що двоє чоловіків у балаклавах побили його на вулиці. Як з'ясувалося, напад виявився спецоперацією СБУ.

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