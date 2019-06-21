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"Вбивці роблять все, що заманеться!" Стали відомі невтішні деталі про ДТП із поліцейським під Херсоном

1.6тЧитати матеріал російською

Поліцейського, який став учасником ДТП з трьома загиблими у Херсонській області, можуть випустити з-під варти.

Як повідомили OBOZREVATEL у прес-службі Державного бюро розслідувань, підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 192 тис. грн.

"Станом на зараз (11:30. — Авт.) застава ще не внесена, але думаємо, це буде зроблено", — припустили у ДБР.

У ДТП загинула сім'я з дитиною

У ДТП загинула сім'я з дитиною

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Мама загиблої Людмили Богданевич Тетяна у шоці від ситуації.

"Сказали, що за півгодини водія можуть випустити. У нього вже проплачені гроші. Ми робимо все можливе... Що найприкріше, в Україні вбивці роблять все, що їм заманеться і не несуть відповідальності! Так не має бути", — сказала вона.

Також жінка попросила відгукнутися всіх очевидців масштабної аварії.

Зіткнулися BMW і ВАЗ

Зіткнулися BMW і ВАЗ

В результаті удару ВАЗ перетворився на купу залізяччя

В результаті удару ВАЗ перетворився на купу залізяччя

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТП, у якій загинуло подружжя — Дмитро Журавльов і Людмила Богданевич, а також їхня 10-річна дочка Софійка, трапилася 18 червня на трасі Скадовськ — Каховка біля с. Миколаївка.

  • За кермом BMW, який попередньо і спровокував аварію, виїхавши на зустрічну смугу, був оперуповноважений ГУНП у Автономній республіці Крим та м. Севастополі.

  • За даними блогера і волонтера Романа Сініцина, за кермом BMW був Євген Калінін — син екс-керівника поліції Херсонщини Олександра Калініна.

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКриміналВійна на дорогах
Місце
УкраїнаХерсон
Теги
ДТПавтоНаціональна поліція УкраїниДержавне Бюро Розслідувань
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