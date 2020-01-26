"У нього температура, і він весь час кричить": історія малюка, на якого впали двері в київській лікарні

Чотирирічному Льоейю, у якого після падіння на нього метало-пластикових дверей у поліклініці на Виноградарі в Київі стався перелом стегнової кістки, зробили операцію на нозі. Хлопчик з величезною температурою поки перебуває в лікарні.

За словами його мами Ярослави Альбольболь, її синові майже два місяці заборонено ходити. А потім потрібна буде піврічна реабілітація. Крім того, дитина потребує допомоги психолога, оскільки після перенесеного веселий життєрадісний малюк став дратівливим, агресивним і часто кричить. Він постійно розповідає батькам, як на нього впали величезні двері.

Тим часом у поліції поки немає результатів перевірки НП. А в мерії обіцяють оприлюднити в понеділок підсумки службового розслідування.

Про те, як малюк переніс важку операцію, чи збираються батьки подавати в суд, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Він корчиться від болю і кричить

Потерпілий хлопчик зараз перебуває у відділенні травматології Київської міської дитячої клінічної лікарні №1 на вулиці Богатирській після операції, яку зробили на початку тижня. Дитині поставили на стегнову кістку титанову конструкцію. Але переніс операцію він важко.

"У сина постійно висока температура – 38,7. Він погано почувається, плаче, кричить. Нас планували виписати додому ще в середу-четвер. Але через температуру і велику гематому точно будемо тут лежати до понеділка. Потім рентген. І за його результатами будуть вирішувати, що далі. Можливо, знадобиться шина, яку носять 1,5-2 місяці", – говорить OBOZREVATEL Ярослава Альбольболь.

Зараз дитина вживає антибіотики, до цього тиждень лежала на витяжці і лікувалася від вітрянки в інфекційному відділенні. "Лікарі спочатку говорили, що Льоей полежить 2-3 дні і його випишуть додому. На жаль. Виявилося, що операція занадто складна і велика гематома. Та й коли випишуть, доведеться відлежуватися місяці два. Уявляєте, як це зробити з дитиною, якій 3 роки й 11 місяців, дуже допитливою і рухливою. А потім ще щонайменше півроку – реабілітації", – зітхає Ярослава.

За її словами, дитина дуже важко переносить післяопераційний період. "Звичайно, йому важко-важко зараз. Цей випадок на нього дуже сильно вплинув. Хлопчик став дратівливим, нервовим. Навіть занадто. Він плаче і кричить, бідний. А іноді стає таким агресивним, що здається, що в ту хвилину вдарить когось. Мене це лякає", – переживає Ярослава.

Мама розповідає, що до цього страшного випадку не помічала за сином таких спалахів агресії. "Це був спокійний, веселий малюк. Ну, як всі діти. Але щоб така агресія?? Ні. Такого я раніше не спостерігала. Наприклад, йому знадобилося поміняти пелюшку. Памперс адже зараз надіти неможливо – сильний біль. Ми намагалися підняти його під руки. А дитина як закричить, аж до втрати пульсу. Така ж реакція, коли приходять брати кров, особливо з вени. Я розумію, боляче, страшно, діти бояться лікарів. Але щоб так кричати. Я просто шокована", – каже Ярослава.

Потерпілому хлопчикові зробили операцію Фейсбук Drmuntaser Mussa Bolbol

За її словами, хлопчикові, найімовірніше, знадобиться допомога психолога. "Без психолога точно не обійтися. Син згадує той випадок: "Мамо, на мене впали такі великі двері" і починає плакати. Я намагаюся його відволікти. Але він плаче ще більше. Для мене це несподівано. Мені здавалося, що діти швидко забувають погане, біль", – каже Ярослава.

Дівчина знову і знову згадує той фатальний день. "Мені досі не віриться, що це могло статися з нами. Просто в голові не вкладається – як? Я зупинилася біля віконця реєстратури, щоб взяти талончик до лікаря. Дитина стояла біля мене. Через якусь хвилину він відійшов від мене всього на якихось пару метрів. І раптом – дикий гуркіт. Падають двері, які стояли біля стіни. І не одні. Їх було три", – згадує Ярослава.

За її словами, вона кинулася з іншими відвідувачами дитячої поліклініки до дитини. "Я побачила, що малюк живий, відтягнула від дверей, але не піднімала, знаю, що при травмах цього робити не можна. Є ризик зробити людині гірше. Лягла поруч до приїзду швидкої", – розповідає Ярослава.

Малюкові дуже погано, але він тримається Фейсбук Drmuntaser Mussa Bolbol

Але, за її словами, батьки не мають наміру ні з ким судитися через цю подію. "Я взагалі-то і не говорила, що буду подавати в суд. І не хочу, щоб когось через нас карали. Я просто хочу, щоб такого більше не повторювалося, щоб більше не постраждала жодна дитина. Щоб усі зрозуміли, що в дитячому закладі безпека дітей повинна бути на першому місці. Там ходять маленькі діти, які, часом, непередбачувані. Думаю, ніхто з усіх, хто в той день проходив повз ці двері, і припустити не міг, що вони можуть комусь звалитися на голову. Чому це сталося саме з нами? Напевно, так було Богу завгодно. Але зараз для мене головне – здоров'я дитини", – каже дівчина.

Лікували безкоштовно

У Департаменті охорони здоров'я КМДА OBOZREVATEL розповіли, що лікували від вітрянки і зробили дитині операцію безкоштовно. Мама питання грошей обговорювати не захотіла. "Наш сімейний психолог порадив поки не відповідати на ці питання. Коли, дасть Бог, усе благополучно закінчиться, і ми повернемося додому, можливо, захочу про це говорити", – каже Ярослава Альбольболь.

У мерії Києва OBOZREVATEL сказали, що розслідування за фактом травмування дитини металевими дверима в поліклініці вже завершилося, але про результати пообіцяли розповісти в понеділок. У самій поліклініці кажуть, що двері опинилися в фойє, тому що напередодні в рамках ремонту деякі двері замінили новими, а старі залишили, не здогадавшись захистити це місце хоча б червоною стрічкою.

Як уже повідомляв OBOZREVATEL, поліція проводить перевірку НП, за результатами якої буде дано правову оцінку цій події. Але поки перевірка триває. Рішення щодо неї, як пояснили в Подільському управлінні поліції, ще не ухвалено.

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